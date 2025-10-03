Il pastore texano Robert Preston Morris condannato a 10 anni: colpevole di abusi sessuali su una 12enne

Robert Preston Morris, fondatore della mega chiesa texana Gateway Church, è stato condannato a 10 anni dopo aver dichiarato la propria colpevolezza per accuse di abusi sessuali su una 12enne, avvenuti nel 1982. Aveva fatto parte del consiglio consultivo evangelico del presidente Trump durante il suo primo mandato e lo aveva ospitato alla Gateway Church nel 2020.

Robert Preston Morris.

Robert Preston Morris, fondatore della mega chiesa texana Gateway Church, è stato condannato a 10 anni dopo aver dichiarato la propria colpevolezza per accuse di abuso sessuale su minori.

A dare l'annuncio pubblico è stato l'ufficio del procuratore generale dell'Oklahoma. Morris aveva fatto parte del consiglio consultivo evangelico del presidente Trump durante il primo mandato del leader repubblicano e ha ospitato Trump alla Gateway Church nel 2020.

Il pastore 64enne ha dichiarato la propria colpevolezza per cinque capi d'accusa che comprendevano atti osceni con una minore. La pena è stata sospesa ma dovrà scontare i primi sei mesi in carcere.

Le accuse riguardano abusi iniziati nel 1982 ai danni di una bambina di 12 anni, quando Morris era un evangelista itinerante e visitava la famiglia della vittima a Hominy, Oklahoma.

"Oggi la giustizia è finalmente stata fatta e l'uomo che mi ha manipolata, adescata e abusata quando ero una bambina di 12 anni sarà finalmente dietro le sbarre", ha dichiarato la vittima in una nota condivisa dall'ufficio del procuratore generale.

"Spero che molte vittime ascoltino la mia storia e che questo possa aiutarle a sollevare il loro senso di vergogna e a parlare", ha aggiunto la 12enne che oggi è diventata una donna.

"Spero che le leggi – ha proseguito – continuino a cambiare e che se ne scrivano di nuove, così da proteggere meglio i diritti dei bambini e delle vittime. Spero che le persone comprendano che l'unico modo per fermare gli abusi sessuali su minori è denunciare quando accadono o sono sospettati".

Il procuratore generale dell'Oklahoma Gentner Drummond ha dichiarato che questo caso "è tanto più spregevole perché l'autore era un pastore che ha sfruttato la sua posizione di fiducia e autorità" e che la sopravvissuta agli abusi "ha aspettato fin troppo a lungo per questo giorno".