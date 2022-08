Il Missouri reintroduce le punizioni corporali sugli studenti come “ultima risorsa” Il distretto scolastico di Cassville, nel Missouri, ha deciso di reintrodurre le punizioni corporali sugli studenti come “ultima risorsa prima della sospensione”

Un distretto scolastico del Missouri ha deciso di ripristinare le punizioni corporali come "ultima risorsa" per educare gli studenti.

Il consiglio scolastico di Cassville ha approvato il nuovo provvedimento a giugno e ha informato i genitori con una lettera ufficiale. Nel Missouri sarà reintrodotta la sculacciata educativa, una punizione abolita nel 2001 dal distretto scolastico.

Il consiglio scolastico ha deciso di cambiare rotta dopo aver lanciato un sondaggio tra i genitori. Secondo il questionario, i familiari degli studenti erano favorevoli a misure per impartire una "maggiore disciplina" in classe.

In particolare, secondo quanto dichiarato dal sovrintendente scolastico Marlyn Johnson, i genitori vorrebbero "una misura alternativa alla sospensione".

"Queste lamentele ci hanno portati a valutare questa misura come ultima spiaggia" ha dichiarato Johnson al Guardian.

La decisione però ha suscitato anche diverse polemiche. Il sovrintendente scolastico ha reagito all'indignazione mostrata da alcune famiglie sottolineando che le punizioni corporali saranno "l'ultima risorsa" e che saranno utilizzate "solo in forma ragionevole e su disposizione del preside".

Chi è favorevole alla nuova misura potrà sottoscrivere un vero e proprio modulo di adesione da consegnare in presidenza all'inizio dell'anno scolastico.

Le punizioni corporali saranno disposte dal preside e gli studenti "non potranno essere picchiati se non in presenza di un testimone", secondo quanto sottolineato dal sovrintendente.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito la costituzionalità delle botte a scuola come metodo educativo e ha lasciato agli Stati l'ultima parola sulla loro applicazione.

Attualmente sono 19 gli Stati in cui le punizioni corporali sono ancora consentite e quasi tutti si trovano nel Sud degli Usa.