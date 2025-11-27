Il cold case di Nancy Galvani, trovata morta in un sacco a pelo: dopo 43 anni arrestato l’ex marito

Il corpo di Nancy Galvani fu trovato in un sacco a pelo, legato a un blocco di cemento, nelle acque della baia di San Francisco nel 1982. A distanza di 43 anni è arrivata una svolta nel caso: l’81enne Patrick Galvani, ex marito della vittima, è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Nancy Galvani.

Per decenni la morte di Nancy Galvani è rimasta un mistero. Il corpo della donna fu trovato in un sacco a pelo, legato a un blocco di cemento, nelle acque della baia di San Francisco. Ora, a distanza di 43 anni, è arrivata una svolta nel cold case.

Nei giorni scorsi, lunedì 24 novembre, l'81enne Patrick Galvani, ex marito della vittima, è stato arrestato con l'accusa di omicidio, ha annunciato il dipartimento di polizia di Foster City.

La vicenda risale al 9 agosto 1982, quando alcuni pescatori trovarono un sacco a pelo alla deriva vicino al ponte di San Mateo. All'interno la polizia rinvenne il corpo di una donna in biancheria intima, legato a un blocco di cemento. Il cadavere presentava segni di strangolamento.

Patrick Galvani, 81 anni, ex marito di Nancy.

Poco dopo gli investigatori risalirono all'identità della vittima: Nancy Galvani, 36 anni, madre di una bambina di 5, Alison. All'epoca la donna stava affrontando un divorzio difficile.

Aveva chiesto un ordine restrittivo nei confronti del marito Patrick, l'affidamento della figlia e si era trasferita in un residence per motivi di sicurezza. In seguito, gli amici raccontarono che la 36enne temeva che lui potesse farle del male se avesse ottenuto l'affidamento.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani esteri, l'8 agosto 1982 Nancy Galvani stava cenando in hotel quando ricevette una chiamata dal marito che le chiedeva di andare a prendere la figlia. Poi il tragico ritrovamento.

Galvani fu inizialmente accusato dell'omicidio della moglie, ma le indagini si arenarono e il caso fu archiviato. Il procuratore distrettuale della contea di San Mateo dichiarò all'epoca che i pubblici ministeri avrebbero avuto meno del 50% di possibilità di ottenere una condanna.

Negli ultimi 15 anni è stata la figlia di Nancy a dare nuovo impulso alle indagini. "Per tutti questi anni la figlia ha cercato di fare pressione affinché fosse fatta giustizia per l'omicidio della madre", ha dichiarato questa settimana al San Mateo Daily Journal l'attuale procuratore distrettuale della contea di San Mateo, Steve Wagstaffe.

A quanto si apprende, oggi i pubblici ministeri avrebbero nuove prove rispetto a quelle raccolte negli anni '80, tra cui alcune testimonianze, ha aggiunto il procuratore distrettuale: "Non eravamo riusciti a trovarli ma ora hanno parlato con noi e crediamo che saranno testimoni importanti al processo".

L'avvocato di Galvani, Douglas Horngrad, ha sostenuto l‘innocenza del suo cliente.

"Il signor Galvani è innocente. L'accusa di omicidio è stata presentata contro di lui anni fa e il caso è stato archiviato per mancanza di prove. A quanto ho capito, le prove sono le stesse e crediamo che l'esito sarà lo stesso. Il signor Galvani sarà nuovamente scagionato", ha fatto sapere.

Il dipartimento di polizia di Foster City ha affermato che le indagini sono ancora in corso. Galvani è detenuto nella prigione della contea di San Mateo e si presenterà in tribunale il prossimo 5 dicembre.