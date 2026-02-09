Il cane le salta addosso, Reymy ingoia per sbaglia un cucchiaio di 17 cm e finisce in ospedale

Una 28enne belga ha inghiottito un cucchiaio lungo 17 cm quando il suo cane le è saltato sulle gambe mentre mangiava uno yogurt. L’utensile è stato rimosso solo due giorni dopo con una gastroscopia…

Reymy Amelinckx

Una distrazione da pochi istanti, un cane troppo esuberante e uno yogurt mangiato sul divano. È così che Reymy Amelinckx, 28 anni, si è ritrovata a ingoiare accidentalmente un cucchiaio di quasi 20 centimetri, finendo in ospedale e conquistando gli onori delle cronache con una storia che oggi racconta con ironia.

La giovane belga, che vive a Rumst, nelle Fiandre, e lavora come informatrice medica, stava mangiando quando il suo Vizsla ungherese, Marley, le è saltato in grembo all’improvviso. Per avere le mani libere mentre rispondeva a un messaggio, Reymy aveva infilato distrattamente il cucchiaio in bocca. Lo spavento l’ha fatta scattare all’indietro con la testa e, nel giro di un attimo, l’utensile da 17 cm le si è incastrato in gola. “Ho capito subito che non avevo molta scelta: o soffocavo o lo ingoiavo”, ha raccontato.

Il cucchiaio è scivolato nello stomaco “in modo sorprendentemente fluido”. Presa dal panico, la giovane ha provato a recuperarlo con la mano, senza successo. Quando il fidanzato è rientrato a casa dal lavoro, lei ha preferito tacere, convinta che non fosse nulla di grave. “Non sentivo dolore e mi vergognavo troppo per dirlo”.

Solo dopo cena si è resa conto della serietà della situazione. I medici le hanno spiegato che l’oggetto era troppo grande per essere espulso naturalmente e che sarebbe stato necessario rimuoverlo con una gastroscopia. In attesa dell’intervento, Reymy è tornata a casa e ha passato una notte complicata. “Sentivo il cucchiaio muoversi nello stomaco, a volte sembrava quasi di percepirlo tra le costole. Dormire era difficilissimo”.

Reymy mostra il cucchiaio nella radiografia

Due giorni dopo, l’utensile è stato estratto in anestesia locale. Per riuscirci, i medici hanno dovuto ruotarlo all’interno dello stomaco, causando una lieve emorragia gastrica. “Non è stato piacevole, ma il sollievo quando è uscito è stato enorme”, ha detto. Le conseguenze si sono limitate a un mal di gola, piccoli sanguinamenti e uno stomaco sensibile per qualche tempo.

Nessun danno permanente, ma una fama inattesa sì. “Ora sono per sempre ‘la ragazza del cucchiaio’”, ha scherzato Reymy, che ha deciso di conservarlo come ricordo. “Il mio fidanzato vorrebbe trasformarlo in un’opera d’arte. Non sa ancora come, ma di sicuro sarà un pezzo unico”.

Oggi la ragazza guarda a quella disavventura con leggerezza, consapevole di essere stata molto fortunata.