I genitori si distraggono, bimba su una ciambella trascinata in alto mare dalla corrente Mamma e papà non si sono accorti che la loro figlioletta, che galleggiava su una ciambella gonfiabile, era stata trascinata dalla corrente del mare al largo della costa di Kelibia, in Tunisia. La piccola è stata poi recuperata dagli uomini della guardia costiera, a 2 chilometri dalla spiaggia. Fortunatamente sta bene.

A cura di Biagio Chiariello

Una distrazione che poteva finire in tragedia per una famiglia tunisina, i cui genitori si sono distratti lasciando la bambina sola nel mare. La forte corrente ha infatti portato la piccola, che era su una ciambella gonfiabile, ad allontanarsi dalla costa arrivando ad un miglio di distanza dalla costa, e solo l’intervento della guardia costiera ha evitato che avvenisse il peggio.

I fatti sono avvenuti sabato pomeriggio 17 luglio in Tunisia, dove la famiglia stava trascorrendo una giornata in spiaggia, a Kelibia nella costa nord orientale del Paese. I media locali riportano che i genitori della bambina si sarebbero "distratti" mentre la piccola era da sola in acqua, non accorgendosi che la corrente la stava facendo allontanare sempre più. Non appena si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno chiamato aiuto.

In un video diffuso sui social media è stato ripreso il momento del salvataggio della bambina, che è uscita dalla vicenda con un enorme spavento, ma per fortuna illesa. Nel filmato è visibile la piccola ancora dentro la ciambella gonfiabile rosa con il suo costume intero blu a pois bianchi che viene avvicinata ad un jet ski da un uomo. Non appena si trova abbastanza vicina al mezzo, viene sollevata dalla ciambella e messa in sicurezza.

Il video è stato condiviso su Facebook da un utente che ha scritto: “Bravi, e controllate i vostri figli mentre nuotano“. Anche le autorità hanno ricordato ai genitori di vigilare e di stare attenti ai propri bambini, anche e soprattutto visti gli cambiamenti di clima nella zona.