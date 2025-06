video suggerito

Trascinata nelle fogne dall’alluvione, bimba di 8 anni trovata viva dopo 7 ore: “Calma impressionante” “Ha combattuto contro l’oscurità più nera, il freddo e la paura costante con una calma incredibile” hanno dichiarato i soccorritori che hanno salvato la bambina cinese trascinata via dalle acque impetuose in un fosso di drenaggio nella provincia cinese di Guizhou. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trascinata nelle fogne dalla furia dell'acqua durante un'improvvisa inondazione, una bambina cinese di 8 anni è stata ritrovata viva e illesa più di sette ore dopo tra i cunicoli. È accaduto nella provincia cinese di Guizhou colpita questa settimana da una spaventosa alluvione costata la vita a sei persone. Secondo quanto riferito dalle autorità, la piccola è stata trovata intrappolata in un canale di scolo dove è rimasta per sette ore ma rinvenuta dai soccorritori praticamente illesa.

La tragedia si è sfiorata martedì mentre la piccola tornava a casa da scuola. La pioggia torrenziale ha trasformato le strade in fiumi e l'ha sorpresa in strada. La minore è stata trascinata via dalle acque impetuose in un fosso di drenaggio mentre cercava di raccogliere una scarpa che aveva perso. Come hanno riferito i vigili del fuoco, decisiva si è rivelata una barra orizzontale a quasi 10 metri di profondità a cui la bimba si è aggrappata con tutta la sua forza per non farsi trascinare oltre.

In quel punto è rimasta Intrappolata per più di sette ore mentre l'acqua scorreva, bagnata dalla testa ai piedi. Quando i pompieri si sono infilati nel cunicolo, dove era stata segnalata, l'hanno trovata inaspettatamente viva. Non solo, la piccola non aveva nemmeno alcuna evidente ferita grave.

Leggi anche Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia: trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo

"Questa bambina di prima elementare ha combattuto contro l'oscurità più nera, il freddo e la paura costante con una calma e una perseveranza incredibili", si legge nella dichiarazione dei vigili del fuoco locali che aggiunge: "Elogiamo questa ragazzina coraggiosa".

Per recuperarla i pompieri sono dovuti intervenire nelle fogne con squadre specializzate di sub con maschere e respiratori. In un filmato diffuso dai soccorsi si vede la piccola portata a spalla nell'ultimo tratto da uno dei pompieri e poi tirata fuori dai colleghi dell'uomo attraverso un tombino in strada prima di essere affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale.