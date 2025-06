video suggerito

Sfugge ai genitori e mette la mano nel tritacarne in un agriturismo: bimba di 18 mesi perde le dita Una bimba di 18 mesi ha perso le dita dopo aver infilato la mano in un tritacarne in un agriturismo di Ne, vicino Genova. La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori per pochi attimi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

302 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bimba di poco più di un anno ha perso le dita dopo averle messe nel tritacarne in un attimo di distrazione dei genitori. La piccola di 18 mesi sarebbe riuscita a sfuggire al controllo dei familiari durante una giornata in un agriturismo di Ne, vicino Genova. La piccola sarebbe entrata nella cucina della struttura ricettiva insieme alla mamma e il papà, ma in un attimo di distrazione ha infilato la mano in un tritacarne. I soccorsi per la minore sono stati immediati da parte della Croce rossa di Cogorno e dai sanitari del 118.

I sanitari hanno prima limitato il rischio di emorragie e poi tolto l'arto dall'utensile con l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari. Sul posto è poi arrivato l'elicottero per il trasporto della bimba al Gasilini di Genova, dove è stata curata. Purtroppo ha perso le dita e ora per accertare l'esatta dinamica dei fatti, bisognerà continuare le indagini.

Sul caso lavorano i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza dei familiari della piccola e quelle dei presenti al momento del fatto. Nel frattempo, la bimba resta in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Potrà poi tornare a casa insieme ai genitori che in queste ore sono sempre rimasti al suo fianco.

In aggiornamento