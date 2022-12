Ha mal di pancia durante il volo, va in bagno e partorisce in aereo: “Non sapevo di essere incinta” Fortunatamente sullo stesso aereo viaggiavano due medici e un’infermiera che sono intervenuti e hanno assistito la neo mamma. Per gratitudine nei loro confronti, la donna ha deciso di chiamare il piccolo Maximiliano, il nome di uno dei medici.

A cura di Antonio Palma

Era nel bel mezzo di un volo di linea intercontinentale quando ha accusato dei dolori all’addome così è corsa in bagno ma qui, con grande stupore di tutti, la donna ha partorito dando alla luce il suo bimbo senza nemmeno sapere di essere incinta.

L’incredibile scena su un volo KLM partito da Guyaquil, in Ecuador, e diretto in Europa, ad Amsterdam. La donna, identificata come Tamara, si era imbarcata in Sud America per raggiungere la Spagna, con uno scalo all'aeroporto di Schipol di Amsterdam. Durante le oltre undici ore di volo però è arrivata la sorpresa.

A raccontare la vicenda sono proprio i media olandesi dopo che la donna è stata soccorsa e assistita allo scalo di Amsterdam. "Poche ore prima di atterrare nei Paesi Bassi, le faceva male lo stomaco e ha deciso di andare in bagno", ha detto un portavoce dell'ospedale olandese al quotidiano locale NL Times, rivelando: “Con grande sorpresa, dopo due contrazioni, si ritrovata improvvisamente con un bambino tra le mani".

"Tamara non aveva idea di essere incinta ed è rimasta piuttosto sorpresa dall'evento", hanno aggiunto dall'ospedale dove si son presi cura di lei sia dal punto di visto medico che per le opportune pratiche burocratiche.

Prima dell’intervento dei soccorsi a terra, però, fondamentale è stata l’assistenza a bordo del volo. Come ha confermato un portavoce della compagnia aerea, infatti, fortunatamente sullo stesso aereo viaggiavano due medici e un'infermiera austriaci che sono intervenuti e hanno assistito la neo mamma.

Per gratitudine nei loro confronti, la donna ha deciso di chiamare il piccolo Maximiliano, il nome di uno dei medici.

"Sia Tamara che Maximiliano sono fortunatamente in buona salute", ha detto l'ospedale Spaarne Gasthuis, aggiungendo: "Il team del reparto maternità ha fatto tutto il possibile per garantire che entrambi ricevessero cure adeguate e aiuto con le pratiche burocratiche necessarie per Maximiliano. Madre e figlio infatti si recheranno quanto prima a Madrid”.​