Esteri
video suggerito
video suggerito

Guerra civile in Sudan, raid contro un asilo nido uccide 50 persone: “33 di loro sono bambini”

Strage di bambini in Sudan, dilaniato dalla guerra civile: 33 minori sono morti dopo un raid su un asilo nido a Kalogi, nella regione di Kordofan. Per l’esercito le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il gruppo paramilitare che combatte l’esercito nella guerra civile sudanese, sono responsabili dell’attacco.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ida Artiaco
242 CONDIVISIONI
Immagine

Strage di bambini in Sudan, dove un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan, avvenuto due giorni fa, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bimbi. Ma il bilancio potrebbe salire ancora, mentre i soccorsi restano difficili, come conferma un gruppo di medici locali.

Lo riporta la Bbc secondo la quale le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il gruppo paramilitare che combatte l'esercito nella guerra civile sudanese, sono state accusate dell'attacco di giovedì da un'organizzazione medica, la Rete dei Medici Sudanesi, e dall'esercito.

Le Rsf hanno a loro volta accusato l'esercito di aver colpito venerdì un mercato con un attacco con droni nella regione del Darfur, su un deposito di carburante al valico di frontiera di Adre con il Ciad. Oggi Emergency Lawyers, un gruppo che si occupa di diritti umani e che documenta le violenze contro i civili, ha detto che c’è stato un nuovo attacco sempre nella stessa zona.

Leggi anche
"Persone costrette a sfamarsi con cibo per animali". L'allarme dal Sudan del responsabile MSF

Il raid è il segno di un'ulteriore escalation del conflitto scoppiato oltre due anni e mezzo fa tra i paramilitari delle Rsf e l'esercito sudanese, in particolare nell'area del Kordofan, che dopo la quasi totale conquista del Darfur da parte dei paramilitari, è divenuta l'epicentro della guerra civile. Secondo i dati dell'Onu, da inizio novembre oltre 41mila persone hanno lasciato qui le proprie case, mentre gli attacchi contro civili, scuole e ospedali si moltiplicano. Dall'inizio del conflitto, quindi dall'aprile del 2023, i morti sarebbero più di 60mila e si contano soprattutto 11 milioni di sfollati costretti ad abbandonare le loro abitazioni.

"I combattimenti fanno temere il ripetersi di terribili atrocità recentemente avvenute in altre zone del Paese", aveva dichiarato nei giorni scorsi il commissario Onu per i diretti umani Volker Turk.

Esteri
242 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
In Ucraina
Zelensky sente Witkoff e Umerov: "Costruttivo". Lunedì sarà a Londra con Macron
Ucraina, pioggia di bombe nel giorno di San Nicola: così la popolazione si prepara al quarto Natale di guerra
Il generale Battisti: “Gli USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
Tra i profughi del Donbass: “La corruzione è uno schifo, io dono la mia pensione e loro rubano milioni"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Ucraina, cosa c'è dietro le diserzioni: "Con la guerra i potenti si sono arricchiti grazie alla corruzione"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views