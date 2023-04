Gli invitati all’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra: chi parteciperà e chi sarà assente Sono circa 2.000 gli invitati alla cerimonia d’incoronazione di re Carlo III: tra membri della famiglia reale e capi di Stato, spuntano nella lista anche le case reali straniere.

A cura di Chiara Ammendola

Re Carlo e la regina Camilla

Il Regno Unito è in trepidante attesa per l'incoronazione di re Carlo III d'Inghilterra. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, a Londra, e sono migliaia i sudditi della Corona che affolleranno le strade della città. Tante le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano non solo la cerimonia, che sarà molto più breve rispetto a quella della regina Elisabetta II avvenuta nel 1953, ma soprattutto chi vi parteciperà e chi no: tra gli invitati figurano infatti capi di Stato, politici e membri della famiglia reale.

I membri della famiglia reale invitati all'incoronazione

La lista degli invitati all'incoronazione di re Carlo III è infatti piuttosto lunga e conta circa 2.000 persone, molte meno rispetto alle 8.000 che presero parte all'incoronazione della madre. Saranno presenti sia i membri della famiglia della regina Camilla che quelli di re Carlo: William e Kate, il principe e la principessa del Galles, così come due dei fratelli del re, Anna, principessa reale ed Edoardo, duca di Edimburgo, hanno confermato la loro presenza.

Re Carlo III

Il principe Harry sarà presente senza sua moglie Meghan Markle visto che l'incoronazione coincide con il quarto compleanno del figlio della coppia, il principe Archie. Anche il principe Andrew, il duca di York, dovrebbe partecipare alla cerimonia, mentre la sua ex moglie, la duchessa di York, Sarah Ferguson, no: le figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, parteciperanno come nona e undicesima in linea di successione al trono, così come la figlia della principessa Anna, Zara Tindall, e suo marito Mike Tindall.

Il principe George, figlio del principe William e Kate, e secondo in linea di successione al trono, sarà uno dei numerosi "paggi d'onore". Infine tre dei nipoti della regina Consorte, Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e il suo pronipote Arthur Elliot assumeranno lo stesso ruolo e faranno parte della processione attraverso l'Abbazia di Westminster.

Il principe William e la principessa Kate

Tutti i reali stranieri che parteciperanno all'incoronazione

Re Carlo ha inserito nella lista degli invitati anche numerosi rappresentanti di case reali straniere, anche se per secoli, "le convenzioni hanno imposto che nessun’altra testa coronata fosse presente all’incoronazione di un monarca britannico, perché la cerimonia sacra è intesa come uno scambio intimo fra il monarca e il suo popolo al cospetto di Dio".

Il principe ereditario del Giappone Akishino sarà accompagnato dalla principessa ereditaria Kiko e da sua figlia, la principessa Kako. Presenti il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco, il re di Svezia Carlo XVI Gustavo, che sarà accompagnato dalla figlia, la principessa ereditaria Victoria. Assente la regina Margherita II di Danimarca, che di recente ha subito un intervento alla schiena, e sarà rappresentata dal figlio e dalla nuora, Federico di Danimarca e Mary Donaldson, principe e principessa della Corona danese.

Alberto e Charlene di Monaco

I capi di Stato e i politici invitati all'incoronazione di re Carlo III: chi partecipa e gli assenti

Tra i 2.000 partecipanti alla cerimonia ci saranno anche figure politiche chiave e leader mondiali, a partire proprio dal primo ministro inglese Rishi Sunak che parteciperà insieme ai ministri di gabinetto e ai colleghi della Camera dei Lord. Presenti anche gli ex primi ministri del Regno Unito come Liz Truss e Tony Blair, così come il nuovo primo ministro della Scozia Humza Yousaf.

Re Carlo III e la regina Camilla accolgono a Londra il presidente francese Emmanuel Macron

Arriverà a Londra per l'incoronazione anche il presidente francese Emmanuel Macron, nonostante re Carlo abbia rimandato la propria visita in Francia lo scorso marzo. Assente, tra i grandi leader, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che sarà rappresentato invece dalla First Lady Jill Biden. Hanno accettato l'invito il presidente polacco Andrzej Duda e Anthony Albanese, il primo ministro australiano, così come il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos.

Jill Biden e Joe Biden

Volontari e forze armate

Presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che a febbraio ha incontrato il re per un tè al Castello di Windsor. Parteciperanno poi i leader religiosi e i rappresentanti di tutto il Commonwealth. Re Carlo e Camilla hanno anche invitato alla cerimonia 850 cittadini che si sono distinti per le loro azioni di beneficenza nel Paese.