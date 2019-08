Colpiti da un fulmine sul campo di calcio: 15 giocatori finiscono ricoverati in ospedale. Momenti di puro terrore e tragedia sfiorata in Germania, alle prese in queste ore con una eccezionale ondata di maltempo. Molti i danni causati dalla pioggia, dal vento e dalle tempeste di fulmini. Il caso più clamoroso, però, è avvenuto a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Wuerttemberg. Durante un allenamento sul campo da calcio, i 15 giocatori che si trovavano sul terreno di gioco sono stati colpiti da un fulmine. I giocatori, di età compresa tra i 18 e i 49 anni, sono stati ricoverati in ospedale. Uno di loro ha perso conoscenza mentre gli altri hanno riportato lievi ferite. Casi analoghi capitano in tutto il Mondo: solo pochi giorni fa una atleta è stata uccisa da un fulmine durante corsa in montagna in Alto Adige.

Tornando al maltempo in Germania, quella dei giocatori di calcio in ospedale per il fulmine non è l'unica notizia del giorno. Ci sono stati anche altri episodi di danni causati da improvvise tempeste di pioggia e vento: durante il festival musicale open-air di Taubertal , circa molte persone sono state colpite da oggetti sollevati con violenza dal forte vento. In un altro episodio, invece, un tendone da circo è crollato: all'interno si trovavano alcuni animali che sono riusciti a scappare in tempo.

Il maltempo che investe alcune aree dell'Europa sta lasciando una scia di feriti e danni. Come in Lussemburgo un vero e proprio tornado ha colpito una zona del paese distruggendo case, auto e tutto ciò che ha trovato sul suo percorso. Come dimostra un video diffuso sul web, la furia del vento ha fatto volare tetti, sradicato alberi e causando momenti di puro terrore tra la popolazione.