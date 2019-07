“È una brava persona e un grande padre e so che non avrebbe mai fatto nulla per ferire intenzionalmente i nostri figli”, a dirlo è Marissa Rodriguez, la madre dei due gemellini morti dopo essere stati lasciati per 8 ore in auto sotto il sole dal loro padre, Juan Rodriguez. Il 39 enne era certo di aver lasciato i due piccoli all’asilo, per questo quando venerdì mattina ha parcheggiato la sua Honda Accord nel Bronx, a New York City, per recarsi a lavoro, non ha pensato di voltarsi indietro al sedile posteriore. È sceso, ha chiuso a chiave la vettura e si è avviato. Quando verso le 16 ha concluso il suo turno di lavoro come assistente sociale, ha trovato i figli "con la schiuma alla bocca". I finestrini della vettura erano completamente chiusi e fuori l’aria era rovente. Rodriguez ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il medico arrivato sul posto non ha potuto far nulla per salvare la vita a Luna e Phoenix.

“Questo è il mio peggior incubo in assoluto”, ha detto in lacrime la moglie di Juan, come riporta People.cm. “Tutto ciò che faccio mi ricorda i miei bambini dolci, intelligenti, belli e sono ancora incredula. Anche se sto soffrendo più di quanto avessi mai immaginato possibile, amo ancora mio marito”, ha continuato la donna rotta dal dolore. Non supererò mai questa perdita e so che non si perdonerà mai per questo errore. È stato un incidente orribile e ho bisogno di lui al mio fianco per superarlo insieme”, ha detto ancora Marissa. Juan deve rispondere di omicidio colposo. “Ho avuto un momento di buio, ora i miei bambini sono morti, ho ucciso i miei bambini”, ha detto l’uomo davanti al pubblico ministero, proclamandosi comunque innocente. Ora è in attesa del processo.