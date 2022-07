Fuggi fuggi dopo la sparatoria a Chicago, Bimbo trovato solo e coperto di sangue in strada Nel caos generale il bambino di pochi anni è rimasto da solo in strada, coperto di sangue e confuso ma fortunatamente senza ferite.

A cura di Antonio Palma

Gli spari improvvisi alla parata del 4 luglio, le persone che cadono a terra colpite e altre che si ammassano e si spingono nel fuggi fuggi generale, è in questa scena di caos che un bambino di pochi anni è rimasto da solo in strada, coperto di sangue e confuso ma fortunatamente senza ferite.

A raccontare la sua storia è Jackie Kostek della CBS Chicago che ha condiviso le foto del piccolo nel tentativo di trovare la sua famiglia dopo che sconosciuti lo avevano portato in salvo nella confusione generale.

Secondo quanto ricostruito, il bimbo era con i parenti ad assistere alla tradizionale parata cosi come stavano facendo migliaia di altre famiglie quando ci sono stati gli improvvisi spari.

La fuga precipitosa dei presenti e il ferimento dei parenti lo hanno portato a ritrovarsi da solo e spaesato sul marciapiede. Una esperienza terribile ma che fortunatamente si è conclusa bene grazie a un passante che lo ha notato da solo e sporco di sangue e lo ha trascinato via con sé per riconsegnarlo poi alle autorità.

Il piccolo infatti è stato afferrato da uno chef locale che ha raccontato di averlo visto con macchie di sangue che gli coprivano la gamba e le scarpe tanto da far pensare che fosse ferito.

Alla fine il piccolo è stato portato in ospedale per le opportune verifiche e poi riconsegnato ai nonni.

Come lui tante altre persone si sono separate senza volerlo nel caos dopo la sparatoria di Chicago. "C'erano persone che si sono separate dalle loro famiglie, le cercavano. Altri hanno semplicemente lasciato i carrozzini, hanno afferrato i loro bambini e hanno iniziato a correre" hanno raccontato i testimoni.

Robert E Crimo, un musicista di 22 anni noto come "Awake the Rapper", è stato successivamente arrestato dalla polizia come autore degli spari che hanno causato 6 morti e 24 feriti. Dopo un breve inseguimento è sttao fermato nella periferia nord di Lake Forest.