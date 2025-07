Bimbo trova dei soldi per strada e li dona alla Caritas: “Un piccolo segno che ci dà fiducia nel futuro”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La foto pubblicata dalla Caritas di Casina.

Ha trovato dei soldi in strada mentre passeggiava insieme alla mamma e ha deciso di donarli alla Caritas. Protagonista di questa storia, che arriva da Casina, in provincia di Reggio Emilia, è un bimbo delle elementari che ha voluto compiere un gesto disinteressato, di grande generosità.

A raccontare l'accaduto è la Caritas di Casina che ha pubblicato un post sui social che inizia così: "Ogni giorno accadono per fortuna anche tante cose belle che forse vengono meno raccontate e per questo noi oggi scegliamo di condividere una piccola storia di questi giorni roventi".

"Questa busta è il dono di un bambino della scuola primaria che per caso in strada ha trovato dei soldi: non una cifra enorme, ma quanto basta per potersi comprare un giocattolo, parecchi gelati o altro. Il bimbo però ha chiesto alla mamma di portare questi soldi al nostro centro d’ascolto e oggi ce li ha consegnati con questo biglietto", aggiunge la Caritas.

Nel post è stata allegata la foto del biglietto lasciato dal piccolo che, con una grafia ancora incerta, vista la giovanissima età, ha scritto: "Li ho trovati, li dono a voi, un abbraccio".

"Che dire? Grazie di cuore per un piccolo segno che ci dà tanta fiducia nel futuro!", si conclude il post. Come ricorda Il Resto del Carlino, non è la prima volta che la Caritas di Casina assiste a un gesto simile.

A maggio 2024, infatti, un altro bambino, mentre rientrava da scuola, aveva trovato un portafoglio con all'interno soldi e documenti. Insieme a un adulto, era riuscito a risalire all'identità del proprietario, un signore tedesco.

Dopo essere riuscito a tornare in possesso dei suoi averi, l'uomo aveva donato al piccolo 50 euro, come premio per la sua onestà. Il bambino e i suoi genitori aveva quindi deciso di donare la somma ricevuta al Centro di Ascolto di Casina.