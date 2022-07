Robert Crimo, il rapper arrestato per la sparatoria a Chicago: sui social foto di lui ai raduni di Trump Chi è Robert Crimo, il 22enne arrestato in seguito alla sparatoria del 4 luglio a Chicago, Illinois: rapper conosciuto con lo pseudonimo di Awake, in rete circolano foto di lui ai raduni pro Trump. Il padre è stato candidato sindaco ad Highland Park.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Si chiama Robert Crimo, ha 22 anni e su YouTube è un rapper conosciuto con lo pseudonimo di Awake il giovane arrestato a Chicago, in Illinois, come possibile responsabile della sparatoria alla parata del 4 luglio ad Highland Park, in cui sono morte 6 persone e altre 31 sono rimaste ferite.

Il ragazzo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si trovava alla guida della sua auto nella zona di Lake Forest, a nord della metropoli dell'Illinois, ed è stato subito portato in centrale per essere interrogato.

Al momento, tuttavia, non è confermato che sia lui l'autore della strage, seppur per gli inquirenti ci siano pochi dubbi. Non si conoscono neppure le ragioni dell'attacco.

Immagine da Facebook.

Molto attivo sui social, in una pagina di IMDb si descrive come "rapper, cantante, cantautore, attore e regista di Chicago".

Dalla sua pagina Facebook, ora oscurata, appare un'immagine di una manifestazione del Patriot Front, un'organizzazione suprematista bianca, oltre ad altre foto in cui il giovane sfilava a manifestazioni pro-Trump, ma non è chiaro se fosse un sostenitore del tycoon o di un altro partito.

Una foto pubblicata su Twitter mostra Crimo che indossa una bandiera di Trump come un mantello, ma lo stesso account poi commenta positivamente un video del presidente Joe Biden.

Su Spotify, che ha mantenuto attivo il suo account "Awake the Rapper", Crimo aveva 56 delle sue canzoni in tre album, il primo nel 2017 intitolato "Messages". Nei video dei suoi brani ci sono scene inquietanti e violente. In uno di questi il testo recita: "Voglio solo urlare/Fottiti questo mondo/Vivere il sogno".

Il padre del 22enne si era candidato senza successo alla carica di sindaco di Highland Park contro un esponente liberal tra le fila di una piattaforma a favore del controllo delle armi.

Secondo la famiglia, tuttavia, Robert non sarebbe il responsabile dell'ennesimo massacro negli Stati Uniti. Lo zio ha dichiarato: "È un ragazzo tranquillo. Di solito è da solo. È una persona sola e tranquilla. Tiene tutto per sé".