Un incendio è scoppiato questa mattina nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. A darne notizia sono i vigili del fuoco locali, che dopo ore hanno fatto sapere che "è stato circoscritto". "Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastato. È un incendio grave", avevano inizialmente detto all'Afp aggiungendo che l'allarme è stato dato alle 7:44 del mattino quando 60 pompieri sono stati inviati sul luogo dell'incendio. La cattedrale di San Pietro e Paolo è una cattedrale in stile gotico che sorge nella città francese di Nantes. Sul posto è arrivata anche la polizia e il distretto è isolato. Molti abitanti hanno assistito, sbalorditi, alla scena. Secondo diversi testimoni, gli organi potrebbero essere danneggiati. Il sito di Bmftv mostra un denso fumo nero provenire dalla vetrata tra le due torri. Al momento non è ancora nota la causa dell'incendio.

Non è il primo incendio registrato nella cattedrale di Nantes

Purtroppo quello di oggi non è il primo incendio in questa cattedrale. Il 28 gennaio 1972 la cattedrale di Nantes fu inghiottita dalle fiamme. I suoi tetti di ardesia e la struttura bruciarono sotto gli occhi sbalorditi della gente della città intervenuta per assistere a questo triste spettacolo. "Ho immediatamente pensato a Notre-Dame de Paris – così un residente di Nantes che aveva 28 anni quel giorno – C'era lo stesso stupore tra la gente e la stessa folla riunita ai piedi della cattedrale". L'edificio, dopo il bombardamento del 15 giugno 1944, era ancora in fase di restauro quando fu danneggiato dall'incendio.

Poco più di un anno fa l'incendio della cattedrale di Notre Dame

L'incendio nella cattedrale di Nantes a tanti ha ricordato subito quanto accaduto poco più di un anno fa alla più famosa delle cattedrali francesi, Notre Dame di Parigi, danneggiata e deformata da un incendio il 15 aprile 2019. Per cause ancora sconosciute – le ipotesi prevalenti sono un cortocircuito elettrico o un mozzicone di sigaretta spento male – si sviluppò un incendio nel sottotetto della chiesa. Attualmente sono in corso i lavori di ricostruzione della chiesa interrotti per mesi a causa della pandemia di Coronavirus.