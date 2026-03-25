Fossa comune con decine di corpi in sacchi di iuta, anche resti di neonati e feti: macabra scoperta in Kenya

In Kenya scoperta una fossa comune con 32 corpi, molti sono di bambini, neonati e feti. Le autorità indagano sul macabro ritrovamento, arrestate due persone in relazione alla vicenda.

Immagine di repertorio.

Una fossa comune con 32 corpi ammassati in sacchi di iuta, molti di bambini. È la macabra scoperta fatta nella città di Kericho, nel Kenya occidentale, dove è stata effettuata un'esumazione dopo che la polizia ha ottenuto un'ordinanza del tribunale per recuperare 14 cadaveri che inizialmente si riteneva fossero stati sepolti nel sito.

Sono in corso indagini per fare piena luce su quanto emerso. Non è chiaro come i corpi siano finiti sepolti in un sito di proprietà del Consiglio Nazionale delle Chiese del Kenya (Ncck), che ha negato qualsiasi coinvolgimento nella sepoltura clandestina, riporta la Bbc.

L'autopsia sui corpi dovrebbe iniziare oggi, mercoledì 25 marzo, mentre si sollecita una rapida identificazione delle salme e un'indagine sulle circostanze dei decessi. A quanto si apprende, i cadaveri apparterrebbero a "7 adulti e 25 bambini", tra cui neonati e feti, oltre a diverse parti del corpo smembrate.

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In attesa dell'esito delle autopsie, l'ipotesi è che alcuni dei corpi fossero provenienti da ospedali e obitori. In più, i resti degli adulti erano in avanzato stato di decomposizione, mentre quelli dei bambini lo erano meno, indicando decessi in momenti diversi.

Lunedì la Direzione delle Indagini Criminali (Dci) ha dichiarato che i primi accertamenti indicavano che 14 corpi non reclamati erano stati ufficialmente rilasciati da un ospedale nella vicina contea di Nyamira e trasportati a Kericho per la sepoltura venerdì scorso.

Tuttavia, rimangono molti interrogativi sugli altri corpi e sulle modalità della sepoltura. Un funzionario del Consiglio Nazionale delle Chiese del Kenya ha dichiarato al quotidiano locale Daily Nation che la sepoltura è avvenuta senza la loro autorizzazione e ha colto di sorpresa i funzionari del Ncck.

La Direzione delle Indagini Criminali aveva precedentemente affermato di voler indagare su eventuali attività criminali oltre alle irregolarità segnalate nella procedura di sepoltura.

Al momento due sospettati, un funzionario della sanità pubblica di Nyamira e un custode del cimitero, sarebbero stati arrestati in relazione alla vicenda, mentre altri sono sotto interrogatorio.

La macabra scoperta giunge dopo il ritrovamento, nel 2023, di centinaia di corpi in una remota foresta vicino alla città costiera di Malindi, in uno dei peggiori casi di strage legate a una setta attiva in Kenya.

Il sedicente pastore Paul Mackenzie era stato arrestato dopo che 429 corpi, molti di bambini, erano stati dissotterrati da fosse comuni nella remota foresta di Shakahola. È stato accusato di aver ordinato ai suoi seguaci di lasciarsi morire di fame, accuse che l'uomo ha sempre negato.