Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti Nella mattina di oggi 26 aprile c’è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la gente ha sentito un terribile boato ed è andato distrutto completamente un edificio amministrativo. Cosa sia successo nel dettaglio è ancora da chiarire. Soprattutto se ci sono vittime e la causa di questa forte esplosione. Intanto la Repubblica Islamica iraniana sui Facebook ha pubblicato l'intensa colonna di fumo che si è sollevata sul porto dopo il boato.

A dare la notizia è stata la tv si Stato: "Pochi minuti fa si e' verificata una violenta esplosione nel porto di Bandar Abbas. Le cause dell'esplosione sono ancora sconosciute". L'esplosione infatti sarebbe avvenuta all'interno di un edificio amministrativo che si trova in un porto nell'Iran meridionale, a un migliaio di km a sud di Teheran. Si tratta di uno degli scali marittimi più importanti della Repubblica islamica. Secondo un'altra agenzia statale iraniana, la Fars, l'esplosione è stata così potente da essere udita sull'isola di Qeshm, situata ad almeno 20 chilometri dal porto di Bandar Abbas, nel Golfo Persico. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Secondo l'agenzia di stampa Tasnim invece, a esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante. Diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti e numerose auto sono state distrutte. Sul posto sono arrivate forze dell'ordine e i sanitari: alcuni feriti sono stati trasferiti in ospedale. Non è chiara ancora la loro gravità.

Intanto quello che sta accadendo nel porto in Iran arriva nello stesso giorno in cui Teheran sta discutendo i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti in Oman.

Articolo in aggiornamento