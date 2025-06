Guerrain Medio Oriente, le news in diretta: almeno 4 morti in Israele, l’Iran: “Non vogliamo armi nucleari”, Trump chiede a Putin di mediare

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Israele e Iran. Missili israeliani colpiscono Teheran, che risponde con raid su Tel Aviv e Haifa. Gravi distruzioni nel centro e nel nord del Paese, vittime e feriti da entrambe le parti. Netanyahu: "Uccisi i vertici dell'intelligence dei pasdaran". Il Ministro degli Esteri iraniano: "Pronti a difenderci". Khamenei sarebbe rifugiato in un bunker, ma gli USA avrebbero posto un veto per la sua uccisione. Trump propone a Putin un ruolo di mediazione nel conflitto.

5 minuti fa 07:25 Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian: "Non vogliamo dotarci di armi nucleari" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran non sta cercando di dotarsi di armi nucleari, ma difenderà il suo diritto all'energia nucleare e alla ricerca. Lo ha reso noto l'agenzia Reuters. Pezeshkian ha ribadito l'editto religioso della Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, contro le armi di distruzione di massa. A cura di Davide Falcioni 13 minuti fa 07:18 In Iran almeno 224 civili uccisi da venerdì Gli attacchi israeliani contro l'Iran avrebbero ucciso almeno 224 civili nel Paese da venerdì: lo rende noto il ministero iraniano della Salute. A cura di Davide Falcioni 14 minuti fa 07:16 L'Iran colpisce Israele, almeno 4 morti Sono almeno quattro i morti causati dall'attacco missilistico lanciato nella notte dall'Iran sul centro di Israele. Come riportano i media locali, tre persone – due donne e un uomo di circa 70 anni – sono morte a a Petah Tikva mentre un uomo di circa 80 anni è stato ucciso a Bnei Brak. I feriti sono oltre 100, dei quali almeno due sono in gravi condizioni. A cura di Davide Falcioni