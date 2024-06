video suggerito

Finisce con l’auto in un burrone: lo salva il suo cane correndo per 6 km fino ai soccorritori L’uomo stava guidando quando la vettura si è schiantata contro un terrapieno per poi finire in una scarpata: è sopravvissuto all’impatto, ma è rimasto incastrato tra le lamiere della sua automobile. A salvarlo il suo cane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Una corsa forsennata per quattro miglia per chiedere aiuto per il suo proprietario che era volato in un burrone con la sua auto nello stato dell'Oregon, in USA. Protagonista un cane che, alla fine, è riuscito a far salvare Brandon Garrett allertando i soccorritori. L'uomo stava guidando sulla US Forest Service Road 39, nella contea di Baker, quando la vettura si è schiantata contro un terrapieno per poi finire in una scarpata. Brandon è sopravvissuto all'impatto, ma è rimasto incastrato tra le lamiere della sua automobile.

Fortunatamente per lui, uno dei quattro cani che erano con lui è tornato di corsa al campeggio in cui si trovava la sua famiglia: l'apparizione dell'animale ha portato la moglie di Brandon a sospettare che qualcosa fosse andato storto e ad avviare le ricerche del marito, fino ad individuare la sua automobile incidentata. La donna tuttavia non è riuscita a raggiungerlo a causa del terreno impervio, ed ha quindi dovuto rivolgersi al 911.

Stando a quanto ha confermato in una nota ufficiale anche lo sceriffo, i primi soccorritori sono riusciti a raggiungere Garrett utilizzando motoseghe per creare un percorso tra la vegetazione. Hanno quindi utilizzato una coperta e una corda di salvataggio per recuperare l'uomo dal burrone. Garrett è stato trovato a circa 100 metri dal punto in cui era avvenuto l'incidente, insieme ai suoi altri tre cani, anch'essi vivi. Le autorità hanno fornito il primo soccorso a Garrett sul posto. Successivamente è stato trasportato in ambulanza fino a un elicottero che lo ha condotto in un ospedale della zona. Ora sarebbe fuori pericolo: ma se è salvo lo deve soprattutto al suo fedele cane.