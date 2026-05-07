Esteri
video suggerito
video suggerito

Fight club a scuola, preside organizzava pestaggi tra alunni per punire gli studenti: condannata in Usa

La dirigente scolastica condannata da un tribunale dell’Arkansas dopo la denuncia di un tredicenne vittima di un brutale pestaggio organizzato dalla donna a scuola alla presenza di altri 18 minori che lo circondavano.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una preside statunitense è stata condannata in Arkansas con l'accusa di aver organizzato un vero e proprio club di combattimenti tra ragazzini con pestaggi tra alunni a scuola. La donna, la 51enne Mary Tracy Morrison, si è dichiarata colpevole dall"accusa di aver permesso abusi su minori e di quattro capi d'accusa di aver contribuito alla delinquenza minorile e per questo è stata condannata dal tribunale a 30 giorni di carcere, 120 giorni di arresti domiciliari con braccialetto elettronico e nove anni di libertà vigilata.

Secondo i pubblici ministeri, la dirigente scolastica era la "mente" di un fight Club improvvisato tra adolescenti con lo scopo di mettere in pratica pestaggi a scuola per punire studenti indisciplinati. Proprio la denuncia di uno di questi, un tredicenne, ha portato alla scoperta delle pratiche che avvenivano all'interno dell'Istituto scolastico. Morrison infatti era stata arrestata nel 2025 dopo che la madre del minore aveva denunciato all'ufficio dello sceriffo della contea di Craighead che suo figlio aveva subito abusi fisici e psicologici a scuola.

Un video delle telecamere ottenuto tramite un mandato di perquisizione aveva confermato in pieno i racconti del ragazzino ed è stato alla base della condanna per la donna. Nel filmato si vede la preside che "ordina al ragazzino di sedersi per terra mentre è circondato da un cerchio composto da altri 18 studenti minorenni e dalla stessa Morrison" hanno spiegato gli inquirenti. Secondo il tribunale,  Morrison aveva organizzato tutto dicendo agli altri studenti di picchiare il ragazzino al centro, e anche di "colpirlo con un oggetto non identificato".

Leggi anche
Oklahoma, preside ferma assalitore armato e salva da una strage i suoi studenti alla Pauls Valley High School

Secondo l'accusa, l'intero episodio sarebbe durato 30 minuti e avrebbe visto un insegnante istruire uno studente a colpire un altro "nelle parti intime". Nello stesso video si vede che mentre Morrison rimprovera verbalmente il minore, un altro studente lo prende a calci e un altro lo afferra per la gola. Infine si vede la preside "dare il cinque al minore che ha picchiato, mostrando il suo apprezzamento per le azioni dello studente". Al termine dell'incidente, Morrison "ha intimato alla vittima di scusarsi con tutti gli altri studenti" e ha affermato che la situazione non doveva essere più discussa.

Atteggiamenti inquietanti che hanno spinto il giudice a vietare alla donna di lavorare con i minori in qualsiasi veste professionale. La 51enne dovrà rinunciare alla sua licenza di terapista e a qualsiasi altra licenza correlata, dovrà sottoporsi a una valutazione della salute mentale e seguire tutti i trattamenti raccomandati.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
delitto
garlasco
Perché Sempio è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi: la nuova ricostruzione
“Marco Poggi ha cambiato versione su Garlasco negli anni”, e lui accusa i Carabinieri: “Mi state manipolando”
Ll'avvocato di Lovati in diretta a Fanpage.it: "Contro Sempio elementi che bastano per rinvio a giudizio"
Bruzzone non crede all’audio di Sempio: "Ha subito perso forza, Stasi ha assoluzione mediatica"
Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi", cosa succede ora
L'avvocata di Stasi sulla revisione: “Richiesta verrà fatta con ragionevole previsione di vittoria”
Dal martello sparito alla casa della nonna raggiunta dopo l’omicidio di Chiara Poggi: le ultime accuse a Sempio
Pm svelano il movente di Sempio: intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara Poggi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views