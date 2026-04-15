Oklahoma, preside ferma assalitore armato e salva da una strage i suoi studenti alla Pauls Valley High School

Il ventenne Victor Lee Hawkins ha fatto irruzione nell’atrio della Pauls Valley High School – in Oklahoma – armato di due pistole semiautomatiche. Il giovane è stato placcato dal preside dell’istituto: voleva compiere una strage.

Non è stato un protocollo di sicurezza standard, bensì un atto di coraggio a evitare che la Pauls Valley High School – in Oklahoma – diventasse l’ennesimo nome in una lista di tragedie scolastiche negli USA. Il preside Kirk Moore è oggi celebrato come l'uomo che "ha salvato la vita dei ragazzi" dopo aver placcato e neutralizzato un assalitore armato entrato nell'istituto con l'intento di compiere un massacro.

Nel pomeriggio di martedì scorso, il ventenne Victor Lee Hawkins ha fatto irruzione nell'atrio della scuola armato di due pistole semiautomatiche. Dopo aver ordinato a tutti di gettarsi a terra, ha tentato di aprire il fuoco: prima un malfunzionamento dell'arma, poi un colpo esploso a vuoto mentre due studenti lo imploravano di risparmiarli.

È stato in quel momento di caos che il preside Moore è intervenuto. Uscendo da una porta laterale, il dirigente si è scagliato contro l'assalitore con un movimento che il capo della polizia locale, Don May, ha descritto come un "placcaggio da football". Nonostante venisse colpito alla gamba durante la colluttazione, il preside è riuscito a inchiodare Hawkins a una panchina e a disarmarlo, mantenendo la posizione con l'aiuto di un vicepreside fino all'arrivo degli agenti.

Le indagini hanno rivelato un piano agghiacciante. Hawkins, ex studente della scuola, ha ammesso di aver sottratto le armi al padre per "compiere la propria sparatoria scolastica proprio come fecero i killer della Columbine". Il suo obiettivo dichiarato era eliminare studenti, docenti, se stesso e specificamente il preside Moore, verso il quale nutriva un forte risentimento. Attualmente, il giovane è detenuto con una cauzione di un milione di dollari, accusato di tentato omicidio e porto d'armi abusivo.

Dall'ospedale, dove si trova in condizioni stabili, Kirk Moore ha rotto il silenzio con una nota ufficiale. Pur ammettendo di essere stato colpito, ha rassicurato la comunità dicendo di essere "sano e in fase di ripresa" e ansioso di tornare al proprio posto. Moore ha voluto sottolineare l'importanza della preparazione, ma anche della fede: "Come molti educatori in tutto il Paese, ci prepariamo a questi eventi attraverso l'addestramento e un'attenta valutazione delle minacce. Sono grato che il mio istinto e il mio addestramento, così come la mano di Dio, siano stati a mia disposizione."