Fanno sesso in hotel mentre sono in vacanza e scoprono che sono stati filmati con una telecamera spia

Un’inchiesta della BBC svela i casi di numerose coppie filmate a loro insaputa mentre facevano sesso in hotel in Cina: nelle stanze spesso erano state installate telecamere nascoste.

Una sera del 2023 Eric, nome di fantasia, decide di dare un'occhiata a dei siti porno, un'attività che lo rilassa dopo lunghe giornate al lavoro: mentre scrolla, però, si ferma all'improvviso e scopre cha l'uomo che appare nell'anteprima del video è lui. Apre quindi il filmato ed ha la conferma: era stato registrato mentre faceva sesso con la sua ragazza tre settimane prima in un hotel a Shenzhen, nel sud della Cina: i due credevano di essere soli, e in effetti lo erano, ma non sapevano che una telecamera nascosta posizionata nella stanza, poco sopra il letto, stava filmando tutto, ovviamente in modo illegale.

La vicenda è stata raccontata dalla BBC e solleva il velo su un fenomeno più diffuso di quanto si possa credere soprattutto in Cina, quello delle telecamere spia che riprendono momenti di intimità all'interno degli hotel. Il tema è diventato ormai ricorrente tra le discussioni sui social media, con persone – soprattutto donne – che si scambiano consigli su come individuare telecamere piccole quanto una gomma da matita. Alcune raccontano di essere persino arrivate a piantare tende nelle camere d'albergo per evitare di essere filmate; altre hanno confessato di essere rimaste molto traumatizzate dalla scoperta.

Lo scorso aprile, nuove norme introdotte dal governo cinese hanno tentato di arginare questo fenomeno, obbligando i proprietari degli hotel a controllare regolarmente la presenza di telecamere nascoste posizionate magari da altri clienti prima di andarsene; tuttavia, nonostante filmare persone ignare sia illegale, la minaccia di essere ripresi di nascosto non è scomparsa. Il BBC World Service ha trovato migliaia di video recenti girati da telecamere spia nelle camere d'albergo e venduti come pornografici su diversi siti, spesso dopo essere transitati da popolari app di messaggistica. Insomma, se ci si trova in Cina per una vacanza in coppia meglio controllare di non essere spiati…