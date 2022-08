Entra in casa di sconosciuti per sfuggire ai sicari, killer spara e uccide la piccola Olivia L’assassino si è dileguato dopo gli spari e la sua identità non è nota. La vittima designata è rimasta ferita ma non sta collaborando con la polizia inglese.

A cura di Antonio Palma

Olivia Pratt–Korbel e la vittima designata dell’agguato Joseph Nee

Uccisa in casa sua a soli 9 anni da un killer che non si è fatto scrupoli a sparare per colpire la vittima designata, un altro uomo che aveva fatto irruzione nell’abitazione della bimba per sfuggire all’agguato. Così è stata uccisa Olivia Pratt-Korbel, la bambina inglese di nove anni raggiunta da colpi di arma da fuoco nella casa di famiglia nella zona di Dovecot, a Liverpool.

Il terribile fatto di sangue nella serata di lunedì, intorno alle 22, quando Joseph Nee, un 35enne residente in città e già condannato per furti e altri reati connessi, ha fatto irruzione nella casa in cui in quel momento vi erano la bimba e la mamma, per sfuggire a un agguato.

L’uomo, che era sconosciuto alla piccola Olivia e alla mamma Cheryl Korbel, era inseguito da un killer a volto coperto. Il 35enne forse pensava di mettersi al riparto ma l'assassino lo ha rincorso sparando indiscriminatamente e colpendo mamma e figlia.

La donna è stata ferita a una mano ma la bimba è stata raggiunta da un colpo al petto che non le ha lasciato scampo. Lo stesso 35enne è stato raggiunto da diversi proiettili e ferito gravemente ma è vivo.

Nee è stato arrestato e piantonato in ospedale, dove si trova ricoverato, per aver violato i termini della sua libertà dopo la precedente condanna. Gli inquirenti intendono interrogarlo per accertare l’identità del killer di Olivia ma, secondo i giornali locali, al momento non sta collaborando con gli investigatori sull'omicidio.

L’assassino infatti si è dileguato dopo gli spari e la sua identità non è nota. La polizia ha lanciato un appello pubblico alla cittadinanza per avere informazioni. “Non è il momento di rimanere in silenzio per chi sa chi è stato il responsabile. È giunto il momento per tutti noi di rendere il Merseyside un luogo in cui l'uso delle armi nelle nostre strade divenga totalmente inaccettabile e chi le usa venga chiamato a rispondere” ha dichiarato la polizia che ha fatto scattare diversi blitz in tutta la città contro la criminalità locale.