È morto il bimbo caduto in un pilone di cemento in Vietnam, era bloccato a 35 metri da 4 giorni È morto il bambino di 10 anni precipitato in un pilone in costruzione in Vietnam: era bloccato da 4 giorni a decine di metri di profondità.

A cura di Chiara Ammendola

Gli scavi per recuperare il corpicino di Thai Ly Hao Nam

Non ce l'ha fatta Thai Ly Hao Nam, il bambino vietnamita di 10 anni caduto in un pilone di cemento profondo 35 metri nella provincia di Dong Thap, nel sud del Vietnam. Il piccolo era bloccato da quattro giorni a decine di metri di profondità e nonostante gli sforzi dei soccorritori e gli scavi effettuati in questi giorno per lui non c'è stato nulla da fare e oggi il vice-presidente del comitato popolare della provincia di Dong Thap, ne ha dichiarato la morte.

“Abbiamo dato la priorità al salvataggio del bambino – ha spiegato Doan Tan Buu parlando ai giornalisti – pertanto, fino ad ora, le condizioni rendono impossibile che il ragazzino sia sopravvissuto, ci sono prove sufficienti che sia morto”. Poco dopo ha fatto sapere che ora bisognerà recuperare il corpo per i funerali e la sepoltura.

Thai Ly Hao Nam è caduto il 31 dicembre dentro un pilone di cemento profondo 35 metri che si trova in un cantiere di costruzione di un ponte. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, non è escluso che stesse cercando di raccogliere materiale in ferro quando è precipitato nel pilone.

Immediatamente sono state avviate le operazioni di recupero del bambino: i soccorritori hanno tentato finora di perforare e alleggerire il terreno circostante per estrarre il pilone e tirare fuori il piccolo, grazie all'aiuto di numerosi ingegneri che hanno coordinato i soccorsi per evitare crolli. La situazione si è aggravata nelle scorse ore quando il bimbo ha smesso di interagire con i soccorritori, sino alla notizia della morte diffusa nel tardo pomeriggio di oggi.