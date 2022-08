Due Porsche, una sopra l’altra (della stessa proprietaria): l’incredibile incidente in Spagna I fatti sono avvenuti in un piccolo comune nei pressi di Madrid. Protagonista dell’incidente una 45enne, proprietaria di entrambi i bolidi (costo tra i 90.000 e i 120.000 euro).

A cura di Biagio Chiariello

Due Porsche (una Macan e una Taycan) l’una sopra l’altra incastrato in un muro. Sembra la scena di un film, ma è quanto accaduto realmente in Spagna. L'incredibile incidente è avvenuto alle 13:08 del 20 agosto in Calle de Cáceres, nella città madrilena di Alcalá de Henares. Tutto è iniziato quando una Porsche Taycan si è scontrata contro il bolide della stessa marca, tanto che entrambi sono rimasti incastrati, a causa della forza dell'impatto, contro il muro di mattoni della casa del vicino. Uno sopra l'altro.

Vista la gravità dell'incidente, la Polizia Locale di Alcalá de Henares sta indagando sui fatti, tenendo conto che l'eccesso di velocità ha giocato un ruolo fondamentale. Va detto che le auto coinvolte appartengono alla stessa donna, secondo ABC.

Secondo quanto ricostruito, la 45enne era alla guida della Taycan, mentre la Macan era parcheggiata. Nel portarla giù per la rampa del suo parcheggio deve aver premuto il pedale dell'acceleratore invece del freno e, la linea retta e la velocità, hanno finito per sollevare il veicolo incastrandolo sopra l’altro e contro il muro di una casa.

Il personale del SUMMA-112 Emergency ha poi trasferito la 45enne all'ospedale della città di Complutense per una crisi d'ansia. Nessuna grave ferita, dunque. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del Parco dell'Arganda. Hanno messo in sicurezza il mezzo la Porsche Taycan con l'aiuto di una gru e poi hanno smontato la la Macan. Ogni veicolo costa tra i 90.000 e i 120.000 euro.