Due donne cacciate da un aereo perché sovrappeso: "Avrebbero dovuto prenotare quattro posti" Due passeggere di un volo Air New Zealand sono state costrette a scendere dall'aereo perché eccessivamente sovrappeso: "Avreste dovuto acquistare quattro posti, due ciascuna".

A cura di Davide Falcioni

Due passeggere di un volo Air New Zealand sono state costrette a scendere dall'aereo perché eccessivamente sovrappeso: "Avreste dovuto acquistare quattro posti, due ciascuna", si sono sentite dire le due da un'assistente di volo, che le aveva rimproverate perché poco prima del decollo non avevano abbassato i braccioli dei sedili. Le due passeggere se la sono presa e, dopo aver risposto per le rime alla hostess, sono state cacciate.

"È stato molto umiliante e deludente", hanno detto. Superata l'iniziale imbarazzo le due donne stanno ora cercando di ottenere un risarcimento dalla compagnia aerea: "Siamo tutti umani e non vogliono che nessuno subisca il trauma che stiamo vivendo noi adesso".

Una volta scese dal velivolo, le due hanno raccontato la loro situazione rivolgendosi a uno sportello reclami della compagnia aerea. Air New Zealand si è scusata pubblicamente con loro, ed oltre a un nuovo biglietto aereo ha pagato alle due donne anche vitto e alloggio fino alla data di partenza del nuovo volo. "Ci impegniamo a trattare tutti i clienti con rispetto e dignità ", ha chiarito un portavoce della compagnia aerea che, a quanto pare, non ha specificato da nessuna parte quali siano i limiti di peso consentiti ai passeggeri a bordo.