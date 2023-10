Due aerei si ritrovano sulla stessa pista, 128 persone hanno rischiano di morire senza accorgersene Il quasi incidente che ha coinvolto un Boeing 737, che effettuava un volo di linea con 128 persone a bordo, e un Boeing 767 cargo con tre membri di equipaggio. I due velivoli si sono trovati a circa 15 metri l’uno dall’altro ma l’aereo di linea non si è accorto di nulla.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Due enormi aerei, entrambi col via libera ricevuto dalla torre di controllo, si sono ritrovati sulla stessa pista a pochi metri di distanza, rischiando una strage. È accaduto all'aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, in Texas, dove 131 persone hanno richiamo di morire e solo per pochi metri si è evitato una tragedia enorme. È il quasi incidente che ha coinvolto un Boeing 737 della Southwest Airlines, che effettuava un volo di linea con 128 persone a bordo, e un Boeing 767 cargo di FedEx con tre membri di equipaggio.

La vicenda, rivelata dal New York Times, è accaduta il 4 febbraio scorso ed è oggetto di un’indagine del National transportation safety board (Ntsb), l’agenzia investigativa statunitense per la sicurezza dei voli. Secondo quanto ricostruito, i due velivoli sono passati a meno quindici metri l'uno dall'altro e solo perché uno dei due si accorto al'ultimo momento di quanto stava accadendo ed è riuscito ad effettuare una manovra evasiva.

I due aerei infatti erano esattamente nello stesso punto e mentre uno decollava l'altro atterrava. Quello a terra però non si è accorto di nulla e mentre il cargo riprendeva quota evitando la collisione, l'altro ha proseguito il decollo con 128 persone a bordo che hanno rischiano di morire senza accorgersene. Il velivolo, con destinazione Cancún, in Messico, infatti ha proseguito regolarmente il suo viaggio e i passeggeri non si sono mai resi conto di essere quasi morti.

Una ricostruzione del quasi incidente fatta dal New York Times mostra che un controllore del traffico aereo ha commesso errori praticamente catastrofici. A causa del cattivo tempo e della nebbia, l'uomo non poteva vedere gli aerei in pista e pensava che il primo potesse decollare in tempo prima che il secondo aereo atterrasse ma così non è stato.

L'aereo cargo era a circa 50 metri da terra quando i suoi piloti hanno avvistato l'aeroporto e solo in quel momento hanno visto la sagoma dell'aereo della Southwest che rullava lungo la stessa pista su cui stavano per atterrare. Il pilota ha sollevato di nuovo il muso dell'aereo cargo e ha dato massima potenza ai motori mentre l'altro aereo ha continuato ad accelerare e si è alzato in volo.

Secondo i funzionari della Federal Aviation Administration, in quel momento gli aerei si trovavano a circa 15 metri l'uno dall'altro tenendo conto della coda dell'aereo Southwest e del carrello di atterraggio del FedEx