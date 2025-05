video suggerito

Disastro aereo MH17, l'Onu condanna la Russia: Responsabile del lancio del missile che causò 298 morti La decisione dell'agenzia dell'ONU che si occupa di aviazione civile (ICAO) è un provvedimento storico. Per l'Icao la Federazione Russa non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto aereo internazionale in seguito all'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014.

A cura di Antonio Palma

"La Federazione Russa non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto aereo internazionale in seguito all'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014″, lo ha dichiarato l’agenzia dell’ONU che si occupa di aviazione civile (ICAO), condannando di fatto la Russia di essere direttamente responsabile dell’abbattimento del volo di linea caduto in Ucraina il 17 luglio del 2014 che causò la morte di 298 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio.

La decisione è arrivata ieri al termine del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e rappresenta un provvedimento storico. Infatti è la prima volta nella storia dell'ICAO che il suo Consiglio prende una decisione sul merito di una controversia tra Stati membri nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione.

L’abbattimento del volo MH17 era stato oggetto di una lunga inchiesta del Joint Investigation Team di sei Paesi che aveva stabilito che ad abbattere il veicolo caduto nell'Est dell'Ucraina era stato un missile terra aria Buk TELAR di fabbricazione russa che era stato fornito ai separatisti della DPR (Repubblica Popolare di Donetsk) nella guerra contro l’Ucraina.

La Corte internazionale di giustizia alla fine delle indagini, nel processo davanti a un tribunale olandese, aveva condannato all’ergastolo in contumacia due uomini russi e un ucraino. Lo stesso Tribunale aveva sottolineando anche che "non vi è alcun suggerimento che Putin abbia ordinato l'abbattimento dell'aereo".

La Russia finora infatti non era mai stata accusata direttamente dell’abbattimento dell’aereo. Australia e Paesi Bassi però si erano rivolti all’Onu chiedendo un parere sul caso all’ICAO si sensi del diritto internazionale. La richiesta dei due Paesi chiedeva di verificare la violazione dell'articolo 3 bis della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, che impone agli Stati di "astenersi dal ricorrere all'uso di armi contro aeromobili civili in volo".

Il procedimento, che ha previsto memorie scritte e udienze di testimoni, è andato avanti a lungo e ha richiesto più sessioni del Consiglio e ora è giunto a conclusione. Al momento è stata resa nota solo la decisione formale di condanna della Russia ma le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alle conclusioni del Consiglio saranno rese note successivamente. La decisione dell’ICAO, pur essendo importante, comunque non ha ricadute immediate.