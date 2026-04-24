“Mi ha fatta arrabbiare”, suocera uccide la nuora 27enne con sei colpi di pistola a Città del Messico

È un filmato scioccante quello che mostra quanto avvenuto alla 27enne Carolina Flores Gómez a Città del Messico. La suocera le spara sei colpi e poi, davanti al figlio, dice: “Mi ha fatto arrabbiare”. La donna è in fuga. Il marito ha denunciato la madre alla procura solo a distanza di un giorno dai fatti.

“Mi ha fatto arrabbiare”, una frase pronunciata con apparente freddezza da una donna al proprio figlio, in stato di shock, mentre si trova davanti al corpo della moglie riverso nel bagno. Sei colpi di pistola scandiscono gli ultimi istanti della sequenza ripresa da una telecamera interna di un appartamento, a Polanco, quartiere residenziale di Città del Messico.

Il filmato, della durata di circa 45 secondi e diffuso solo nelle ultime ore, riguarda un episodio avvenuto il 15 aprile e sta circolando sui social, alimentando forte indignazione.

La vittima è Carolina Flores Gómez, 27 anni, reginetta di bellezza e vincitrice nel 2017 del titolo di Miss Teen Universe Baja California, oltre che content creator molto seguita. Nel video si vede la giovane muoversi all’interno dell’abitazione, indossando una vestaglia bianca, mentre sembra cercare qualcosa nel soggiorno di una casa moderna e luminosa, con un girello per bambini visibile in primo piano.

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Alle sue spalle compare la suocera, che la segue a distanza ravvicinata. Pochi secondi dopo, la donna entra nel bagno. È in quel momento che la telecamera registra prima una detonazione, poi un grido e subito dopo altri colpi d’arma da fuoco, fino a un totale di sei spari.

La scena cambia immediatamente. Il marito della vittima, che si trovava in un’altra stanza con in braccio un neonato, entra nel campo visivo e si trova davanti al corpo della moglie. “Mamma che hai fatto, sei matta!”, urla.

La risposta della donna arriva subito, con tono glaciale: “Non è niente, mi ha fatta arrabbiare”. Il figlio, sconvolto, insiste: “È la mia famiglia, sei pazza”. Ma la suocera replica ancora: “La mia famiglia è mia, tu sei mio”.

Secondo le prime ricostruzioni, il marito avrebbe denunciato la madre alla Procura di Città del Messico il giorno successivo ai fatti, indicandola come presunta responsabile dell’omicidio. La donna, identificata come Erika María, risulta attualmente in fuga. Le indagini sono in corso e al momento non risultano arresti. Le autorità locali stanno valutando anche l’eventuale coinvolgimento del marito nella vicenda.