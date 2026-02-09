Dai pantaloni coi buchi nell’inguine ai baci sulle guance: assistente all’asilo colpevole di abusi su 5 bimbi

Nathan Bennett

È un caso che le autorità hanno definito “l’incubo di ogni genitore” quello che ha scosso Bristol in Regno Unito: Nathan Bennett, 30 anni, è stato riconosciuto colpevole di ripetuti abusi sessuali su cinque bambini affidati alle sue cure presso l’asilo Partou King Street. L’uomo, originario di Corston vicino a Bath, è stato condannato dalla Corte di Bristol per otto reati, tra cui stupro e aggressione sessuale con penetrazione, su minori di due e tre anni.

Bennett aveva iniziato a lavorare all’asilo nel luglio 2024 come operatore educativo per la prima infanzia. La sua apparente gentilezza e il comportamento affettuoso verso i piccoli avevano guadagnato la fiducia di genitori e colleghi, ma dietro questo atteggiamento si nascondeva una "condotta predatoria", come sottolineato dalla pubblica accusa. Nei sei mesi precedenti l’arresto, alcune famiglie avevano già manifestato preoccupazioni per i baci sulle guance e l’eccessivo attaccamento ai bambini.

Il caso è esploso nel febbraio 2025, quando la responsabile dell’asilo, Victoria Tutton, ha notato nei filmati di videosorveglianza Bennett mettere le mani nei pantaloni di un bambino. L’uomo è stato sospeso immediatamente e la polizia di Avon e Somerset ha avviato le indagini, portando all’arresto di Bennett e alla chiusura temporanea della struttura.

Durante il processo, testimoni e genitori hanno descritto dettagli inquietanti: Bennett teneva i bambini in grembo a lungo, mostrava atteggiamenti "territoriali" verso alcune famiglie e indossava pantaloni con buchi nell’inguine. Due dei bambini coinvolti, identificati come Bambino A e Bambino E, hanno raccontato in video-interviste gli abusi subiti, confermati dai genitori. La madre di Bambino E ha dichiarato come il figlio avesse riconosciuto l’aggressore dallo smartwatch indossato da Bennett e come avesse taciuto per paura di sbagliare a parlare.

In precedenza, Bennett aveva già ammesso 13 capi d’accusa meno gravi riguardanti altre quattro vittime, tra cui abuso sessuale e induzione a compiere atti sessuali. In tribunale, l’uomo ha dichiarato di aver ripetuto comportamenti subiti da bambino, pur negando attrazione sessuale verso i minori, e ha affermato: “Non ho mai voluto fare del male a nessuno”.

Le famiglie delle vittime hanno espresso profondo sgomento: “Siamo devastati dagli abusi subiti dai nostri figli da chi tutti noi avevamo affidato alle cure. Nulla può spiegare lo shock e il dolore provato”, hanno scritto attraverso lo studio legale Leigh Day, chiedendo chiarezza su come Bennett abbia potuto lavorare con bambini così piccoli e come i sistemi di protezione dell’asilo abbiano fallito.

Un portavoce dell'asilo Partou ha assicurato che, nonostante le procedure di sicurezza già in atto, la struttura ha avviato una revisione indipendente per individuare eventuali lacune e rafforzare ulteriormente le misure di tutela dei minori. “La sicurezza dei bambini e delle loro famiglie rimane la nostra priorità assoluta”, hanno dichiarato.