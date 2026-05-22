Non trovano vena per l’iniezione letale, sospesa condanna a morte di Tony Carruthers: “Si contorceva, scena orribile”

Le autorità Usa avevano fissato a giovedì il giorno dell’uccisione dell’uomo ma durante la procedura del 21 maggio qualcosa è andato storto. Gli addetti non sono riusciti a trovare la vena causando sofferenze atroci al detenuto prima di interrompere la procedura dopo un’ora e mezza.

Il governatore del Tennessee ha sospeso per un anno la condanna a morte di Tony Carruthers dopo un terribile fallito tentativo di eseguire la pena capitale con iniezione letale. Lo Stato americano aveva fissato a giovedì il giorno dell’uccisione dell’uomo ma durante la procedura del 21 maggio qualcosa è andato storto. Gli addetti non sono riusciti a trovare la vena causando sofferenze atroci al detenuto prima di interrompere la procedura dopo un'ora e mezza.

"Si contorceva e gemeva mentre i funzionari cercavano di trovare una vena, è stata una scena orribile" ha raccontato l’avvocata Maria DeLiberato che ha assistito al tentativo di esecuzione nel carcere di massima sicurezza di Riverbend, a Nashville.

Dopo la terribile scena, il legale del detenuto ha chiesto subito a un tribunale federale e alla Corte Suprema del Tennessee di sospendere l'esecuzione, affermando che i continui tentativi di accedere a una vena costituiscono una "punizione crudele e inusuale". Una richiesta accolta poco dopo dal governatore dello Stato che ha sospeso l’esecuzione per un anno.

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Dopo la diffusione della notizia, il Dipartimento penitenziario del Tennessee ha emesso un comunicato spiegando che il personale medico aveva rapidamente inserito un accesso venoso primario, ma non è riuscito a trovare una vena idonea per un accesso di riserva, come previsto dal protocollo di esecuzione statale. Anche i tentativi di inserire un catetere venoso centrale sono falliti e le autorità hanno quindi annullato l'esecuzione.

La vicenda ha riacceso le speranze per evitare la pena di morte a Tony Carruthers al centro di numerose istanze da parte di organizzazioni umanitarie come Amnesty International che denunciano gravi violazioni nel processo che aveva portato alla sua condanna.

Il 57enne è stato condannato a morte dopo essere stato riconosciuto colpevole dei rapimenti e degli omicidi di Marcellos Anderson, di sua madre Delois Anderson e di Frederick Tucker, avvenuti nel 1994. Secondo l’accusa, Anderson era uno spacciatore di droga e che Carruthers stava cercando di assumere il controllo del traffico illegale di stupefacenti nel loro quartiere a Memphis.

Secondo la difesa e le organizzazioni umanitarie, però, non ci sono prove fisiche che collegano l’uomo agli omicidi ma è stato condannato principalmente sulla base delle testimonianze di persone che affermavano di averlo sentito confessare o discutere dei crimini e che si sono rivelati informatori della polizia. Inoltre l’uomo è stato costretto a difendersi da solo durante il processo dopo essersi ripetutamente lamentato degli avvocati d'ufficio e aver minacciato di fare del male ad alcuni di loro.

Secondo l’attuale difesa, Tony Carruthers ha una grave disabilità mentale e la "paranoia e i deliri" che gli fanno credere di essere vittima di un complotto a cui partecipano anche gli avvocati per fargli pagare milioni di dollari, gli hanno impedito di collaborare con il difensore d'ufficio. Il giudice però ha considerato tale comportamento come volontario e offensivo nei confronti della Corte. Nonostante documenti che attestino un disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare e gravi danni cerebrali la richiesta di grazie finora è stata rigettata.