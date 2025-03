video suggerito

Crolla una gru in un cantiere in autostrada a Bangkok: cinque operai morti, oltre venti persone ferite Cinque persone sono morte e più di venti sono rimaste ferite a Bangkok nel crollo di una gru in un cantiere stradale avvenuto nella mattina di oggi sabato 15 marzo sull’autostrada Rama II, ovvero quella che collega la capitale al sud del Paese. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Bangkok, in Thailandia. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, cinque persone sono morte e più di venti sono rimaste ferite a Bangkok nel crollo di una gru in un cantiere stradale avvenuto nella mattina di oggi sabato 15 marzo sull'autostrada Rama II, ovvero quella che collega la capitale al sud del Paese. Un funzionario di polizia alle testate locali ha piegato: "Abbiamo recuperato quattro corpi, ma uno è rimasto intrappolato tra i detriti". Poi la notizia del decesso anche del quinto operaio.Trasferiti in ospedale invece i feriti.

Dalle primi analisi dell'accaduto, le vittime sarebbero quattro operai e un ingegnere. Nessun automobilista sarebbe tra i feriti perché le corsie di traffico vicino alla costruzione erano chiuse in quel momento. Le persone ferite, circa 24, si trovavano nel cantiere. Il comandante della polizia di Bangkok, Siam Boonsom, ha dichiarato che le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause del crollo e che intraprenderanno azioni legali contro i responsabili. Tutti gli accertamenti sono ancora in corso.