Crolla terrazza della discoteca per la calca, folla precipita dal terzo piano: morti e feriti in Messico Il bilancio finale dell’incidente è gravissimo e conta due morti e 15 feriti, tutti giovani che sono caduti da un’altezza stimata di circa 12 metri. Le prime indagini indicano che l’incidente potrebbe essere avvenuto a causa del sovraffollamento del locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Quello che doveva essere era un momento di divertimento e allegria in un noto club di musica della zona, si è trasformato in tragedia in Messico quando una balaustra in vetro di uno dei balconi del locale è crollata sotto il peso della calca di giovani, facendo precipitare al suolo una ventina di ragazzi e causando morti e feriti. Il dramma nella notte tra venerdì e sabato al terzo piano del centro commerciale Alttus a San Luis Potosì, capoluogo dell'omonimo stato messicano, dove di trova la discoteca Rich.

Il bilancio finale è gravissimo e conta due morti e 15 feriti, tutti giovani che sono caduti da un'altezza stimata di circa 12 metri. La terribile scena immortalata anche in un video delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel drammatico filmato si vedono le persone che passeggiano tranquillamente davanti all’ingresso del locale quando improvvisamente un gruppo di ragazzi precipita violentemente al suolo insieme ai frammenti di vetro della balaustra. Diversi di loro sono rimasti esanimi sull’asfalto e due sono morti nonostante l’arrivo dei soccorsi. Tra i feriti almeno cinque sono ricoverati in gravissime condizioni.

I fatti sono accaduti intorno alla mezzanotte mentre una folla di giovani attendeva l’esibizione di un cantante locale. Le prime versioni suggeriscono che l'incidente potrebbe essere avvenuto a causa del sovraffollamento del locale. Secondo i giovani presenti sul posto, l'ambiente era sovraffollato perché lì si sarebbe esibito il cantante Kevin Moreno.

L'interno era già pieno e decine di persone si erano radunate all'esterno del locale, scale comprese. Nel tentativo disperato di entrare, avrebbero iniziato a spingere, finché i 3 metri di ringhiera di vetro hanno finito per rompersi e con essa una quindicina di ragazzi sono caduti bruscamente nel vuoto.

La Procura Generale dello Stato di San Luis Potosí ha aperto un fascicolo di indagine sul crollo e sulla morte delle due persone ordinando anche l’autopsia. Il sindaco della città di San Luis Potosí ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha assicurato che il consiglio comunale di San Luis Potosí non permetterà che il caso rimanga impunito.