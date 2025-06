video suggerito

Nuova strage di civili a Khan Younis: "Israele spara sulla folla mentre aspetta il cibo, decine di vittime" Almeno 59 palestinesi sono stati uccisi e più di 200 feriti mentre erano radunati vicino a un centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis, a Gaza. Sembra che le forze israeliane abbiano effettuato un attacco aereo su un'abitazione vicina prima di aprire il fuoco sulla folla. Morti e feriti sono stati trasportati all'ospedale Nasser.

A cura di Eleonora Panseri

Nuova strage di civili a Gaza. Almeno 59 palestinesi sono stati uccisi e più di 200 sono rimasti feriti mentre erano radunati vicino a un centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis, nel sud della Striscia.

Testimoni hanno riferito che le forze israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un'abitazione vicina prima di aprire il fuoco sulla folla nella mattinata di oggi, martedì 17 giugno, come ricostruisce il Guardian, citando il Ministero della Salute di Gaza.

"È stato un massacro", ha raccontato Yousef Nofal, un uomo che ha assistito alla scena, aggiungendo che i soldati hanno continuato a sparare sulle persone mentre fuggivano dalla zona.

I morti e i feriti sono stati trasportati all'ospedale Nasser, che ha confermato il bilancio delle vittime.

"Quasi 300 tra morti e feriti sono appena arrivati qui", ha detto il dottor Mohammed Saqer, responsabile infermieristico dell'ospedale. "La situazione è ormai fuori controllo. L'ospedale non è più in grado di gestire un numero così elevato di casi".

Secondo quanto riferito dall'emittente araba al-Jazeera, ci sarebbe stato anche un altro attacco ad alcune persone che si stavano recando a un sito della Ghf (Gaza Humanitarian Foundation) vicino al Corridoio di Netzarim: il bilancio è di almeno un morto e 60 feriti.

Gli attacchi israeliani dall'ottobre 2023 hanno ucciso più di 55.400 palestinesi, oltre la metà dei quali sono donne e bambini, secondo il Ministero della Salute di Gaza. Il conteggio non distingue tra civili e combattenti.

Israele ha lanciato la sua campagna mirata a distruggere Hamas dopo l'attacco del gruppo avvenuto il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, in cui i militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e ne hanno prese in ostaggio altre 251.

Hamas trattiene ancora 53 ostaggi, meno della metà dei quali vivi, dopo che la maggior parte dei rimanenti è stata rilasciata in base ad accordi di cessate il fuoco o altri accordi.