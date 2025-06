video suggerito

"Israele non ferma le bombe e i nostri bambini muoiono di fame", la testimonianza da Gaza in totale blackout Fanpage.it è riuscita ad entrare in contatto con Mohamed Alamarin, pizzaiolo di Gaza, nonostante il blackout completo della Striscia: "Da quando Israele ha iniziato la guerra con l'Iran qui hanno chiuso di nuovo tutti i valichi, non entra più niente, non c'è farina, non c'è niente, non ci sono più le distribuzioni di cibo, nessun camion entra a Gaza".

Continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza: una tendopoli nel porto di Gaza City

“Abbiamo scoperto per caso che le luci che vedevamo ieri nel cielo non erano missili israeliani che sarebbero caduti su Gaza, abbiamo scoperto per caso che è iniziata una guerra con l’Iran, non ne sapevamo nulla”, racconta Mohamed Alamarin che stamattina è riuscito a raggiungere telefonicamente Fanpage.it dal buco nero di Gaza, dove da tre giorni il genocidio si consuma in spaventoso silenzio.

Da giovedì la Striscia è stata tagliata completamente fuori dal mondo, Israele ha bombardato le infrastrutture che garantivano internet e la linea fissa, esattamente come fece all’indomani del 7 ottobre 2023. Prima il nord, poi il sud, fino a spegnere completamente le voci dei gazawi, dei pochi che ancora riuscivano a testimoniare, dei pochissimi giornalisti che non sono stati uccisi. Adesso da Gaza non esce e non entra più alcuna notizia. Neanche quella che da stamane, secondo l’Idf, il mattatoio di Gaza è diventato “fronte secondario”.

“Sono ancora vivo, ma la situazione è sempre più difficile”, continua Mohamed, pizzaiolo di Gaza, “Israele non si ferma un attimo di bombardare, internet è stato tagliato sia al nord che al sud, non so niente di cosa stia succedendo, sono riuscito a collegarmi solo adesso con una e-sim, ma sono costretto a stare vicino il confine circondato da carri armati israeliani”.

E mentre il blackout totale delle comunicazioni ha interrotto anche i contatti tra le squadre di soccorso della Mezzaluna palestinese di Gaza e la centrale operativa a Ramallah, che smista le ambulanze verso le richieste di soccorso, ha bloccato tutte le operazioni di evacuazione in corso, e reso impossibile a centinaia di migliaia di persone che dovevano mandare i certificati medici dei propri figli di mettersi almeno in lista d’attesa, la guerra con l’Iran sembra diventare sempre più preoccupante.

A Gaza l'apertura del nuovo fronte di Israele ha significato l’interruzione immediata della distribuzione di aiuti umanitari: “Da quando Israele ha iniziato la guerra con l’Iran qui hanno chiuso di nuovo tutti i valichi, non entra più niente, non c’è farina, non c’è niente, non ci sono più le distribuzioni di cibo, nessun camion entra a Gaza”, dice Mohamed.

"Quando mi hanno chiesto cosa pensassi degli attacchi israeliani contro l'Iran, ho risposto: questi attacchi hanno impegnato l'esercito israeliano e impedito l'ingresso anche di briciole di cibo a Gaza”, ha scritto ieri sul suo profilo Instagram lo scrittore gazawi Alaa Ahmed, riuscendo a connettersi e a lanciare un appello disperato, “se proprio devo commentare quegli attacchi, posso dire: "Ogni conflitto tra Iran e Israele distoglie l'attenzione da Gaza, intanto i nostri bambini continuano a morire di fame”.