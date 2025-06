Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: notte di attacchi, colpiti il quartiere di Khamenei e edificio a Tel Aviv

"La linea europea è quella di evitare una escalation fermo restando che l'Iran non può avere un'arma nucleare e queste sono le cose che dirò oggi in Parlamento. La linea dell'Italia è una linea per la pace fermo restando che non può essere messa a repentaglio con l'atomica la sicurezza e l'esistenza dello Stato di Israele". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato al Tg1 sulla situazione in Medioriente. "Per quanto riguarda il programma nucleare dell'Iran noi abbiamo il rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite secondo il quale l'Iran ha violato le regole ed è andato al di là della linea rossa per quanto riguarda la costruzione dell'arma atomica – aggiunge -. Quindi le osservazioni israeliane sono assolutamente fondate sulla base di una relazione indipendente che arriva dall'agenzia dell'Onu. Dobbiamo evitare in ogni modo un'escalation militare e un'escalation nucleare e per farlo siamo in contatto costante con i nostri partner europei. Ieri abbiamo parlato con tutti: io ho sentito i ministri degli esteri tedesco, francese, britannico e siamo in contatto con il ministro degli Esteri israeliano, ho parlato anche con Teheran. Sosteniamo l'azione dell'Oman che è il paese che sta lavorando per una mediazione tra l'Iran e gli Stati Uniti". "Fermo restando che bisogna continuare a dialogare bisogna dire all'Iran che l'arma atomica non può costruirla".