Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea: epidemia da Norovirus per quasi cento persone

Quasi cento persone, tra passeggeri ed equipaggio della crociera Rotterdam, sono state colpite dal norovirus, un virus “diabolico” altamente contagioso. L’equipaggio ha isolato i malati nelle proprie stanze.

Quasi cento persone hanno contratto il norovirus durante una recente crociera nei Caraibi meridionali a bordo della Rotterdam della Holland America Line. L’epidemia ha colpito 81 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio su un totale di 2.593 viaggiatori e 1.005 addetti a bordo, secondo quanto riportato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

La crociera, partita da Fort Lauderdale il 28 dicembre e rientrata il 9 gennaio, prevedeva scali a Curaçao, Colombia, Panama, Costa Rica e Giamaica. I sintomi principali tra i contagiati sono stati vomito, diarrea, nausea e crampi addominali, tipici della gastroenterite acuta provocata dal virus. Pur essendo molto fastidiosi, nella maggior parte dei casi i disturbi si risolvono entro pochi giorni, anche se il virus può rimanere contagioso per alcuni giorni dopo la scomparsa dei sintomi.

L’equipaggio ha risposto prontamente all’epidemia, isolando i passeggeri malati, aumentando le operazioni di pulizia e disinfezione e raccogliendo campioni biologici per i test. Il Vessel Sanitation Program (VSP) dei CDC ha monitorato a distanza la situazione e ha verificato le procedure sanitarie applicate a bordo.

In una nota diffusa alla stampa, la compagnia ha sottolineato come i casi siano stati per lo più lievi e rapidamente risolti, confermando che la salute dei passeggeri e dell’equipaggio resta una priorità assoluta. Al termine della crociera, la Rotterdam ha completato una sanificazione approfondita secondo i protocolli del CDC.

Il norovirus è noto per la sua elevata contagiosità, soprattutto in ambienti chiusi come navi da crociera o dormitori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che il virus si diffonde facilmente attraverso il contatto diretto con persone infette o superfici contaminate e che il semplice uso del gel igienizzante per le mani non è sufficiente a eliminarlo.

Negli Stati Uniti, l’epidemia sulla Rotterdam segue un periodo di incremento dei casi di norovirus, segnalato nei mesi precedenti dalle autorità sanitarie, soprattutto durante le festività natalizie. Di recente, anche una nave della compagnia AIDA Cruises, impegnata in un viaggio intorno al mondo, ha registrato oltre 100 casi tra passeggeri ed equipaggio a causa dello stesso virus.

Il dottor William Schaffner, professore di malattie infettive al Vanderbilt University Medical Center, ha spiegato a Today che il norovirus è un virus “diabolico” per la facilità con cui si diffonde in spazi ristretti e per la sua contagiosità estremamente elevata, ragione per cui le navi da crociera restano luoghi particolarmente a rischio.