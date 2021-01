Un corriere di Amazon ha scoperto un bambino di cinque mesi sul ciglio di una strada a Houston, negli USA. Il piccolo era stato abbandonato da un uomo che aveva rubato l'auto di sua madre in Texas. "Quando ho visto quel bambino, ho voluto piangere", ha detto Juan Carlos Flores, che in quel momento si trovava nella zona per fare una consegna, all'emittente ABC 13. L'uomo ha detto di essersi avvicinato per chiedere a qualcuno se il bambino fosse stato lasciato fuori per sbaglio. Il proprietario di una casa vicina ha detto alla stazione locale che ha immediatamente preso il seggiolino dove il bimbo era stato riposto e ha chiamato la polizia.

"Come può qualcuno avere il coraggio di lasciare il bambino sul ciglio della strada?" Flores ha detto alla ABC. Il corriere è quindi tornato nel furgone quando si è accorto che la polizia stava cercando il bambino nel quartiere. Ha poi ricondotto gli agenti a casa dove il vicino si prendeva cura del bambino. Così il bambino è stato riconsegnato alla madre.

Secondo la polizia di Houston, in un video di una telecamera a circuito chiuso di un'abitazione si vede un uomo che lascia il bambino per strada dopo aver rubato un'auto. Gli inquirenti hanno spiegato che la madre aveva cercato di rintracciare un iPhone che era nel veicolo con la speranza di trovare suo figlio. I filmati di videosorveglianza della casa di un vicino hanno mostrato almeno sei auto passate accanto al bambino nell'arco di 22 minuti prima che Flores arrivasse. "Quello è il giorno in cui passano i camion della spazzatura, quindi non ci saremmo accorti che c'era qualcosa all'angolo" ha detto una residente del quartiere. Le autorità hanno detto che stanno ancora cercando il sospetto e il veicolo rubato.