Confonde il nipote 12enne per uno scoiattolo, gli spara e lo uccide: dramma durante la caccia Il giovane si chiamava Jeremy Her: è stato colpito da suo zio di 47 anni lunedì mattina mentre erano a caccia di scoiattoli a Moose Lake Township, nel Minnesota.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere stato colpito accidentalmente da suo zio durante una battuta di caccia nello Stato USA del Minnesota.

In un comunicato stampa, l'ufficio dello sceriffo della contea di Cass afferma che l'uomo di 47 anni ha sparato a suo nipote mentre stavano cacciando scoiattoli su un terreno pubblico a Moose Lake Township.

Le autorità hanno specificato che gli agenti e i soccorritori hanno inviato sul posto di team medico per soccorrere il malcapitato, identificato dai familiari come Jeremy Her. Il ragazzino è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale di Twin Cities con ferite "gravi per la vita".

Martedì 11 ottobre, l'ufficio dello sceriffo ha confermato che il 12enne era deceduto a causa delle ferite riportate. I suoi genitori hanno deciso di staccare la spina circa 13 ore dopo il drammatico incidente.

L'ufficio dello sceriffo ha affermato che "la sparatoria è stata probabilmente un incidente", pur sottolineando come sull'incidente si stata aperta un'inchiesta. È stata disposta l'autopsia, in programma presso l'ufficio del medico legale della contea di Hennepin.

La sorella del ragazzo, Salina Her, ha inaugurato una pagina GoFundMe, scrivendo "il dottore non ha potuto salvargli la vita a causa del proiettile che gli ha colpito il midollo spinale". Mio fratello "aveva 12 anni e aveva solo pochi mesi prima di compiere 13 anni", si legge sulla pagina di raccolta fondi. "Speriamo che sia felice e al sicuro ovunque si trovi e speriamo che sia con Dio ora".