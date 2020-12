Il coro di Notre Dame torna all'interno della cattedrale di Parigi per un concerto di Natale un po' diverso dal solito. Si tratta infatti del primo dopo l'incendio che nell'aprile dell'anno scorso ha devastato uno dei simboli della capitale francese. E poiché i lavori di ristrutturazione sono ancora in corso, i coristi hanno dovuto indossare elmetti e tute blu da lavoro.

Per la prima volta dal rogo dello scorso 15 aprile viene organizzato un concerto all'interno di Notre Dame. Registrato ad inizio dicembre, è stato trasmesso per televisione il giorno della Vigilia di Natale, poco prima dello scoccare della mezzanotte. Il coro ha eseguito tipiche canzoni natalizie. Ma non solo: oltre a Jingle Bells, infatti, il concerto ha anche toccato brani di Mozart e Schubert.

Il concerto di Natale a Notre Dame

I venti coristi hanno rispettato tutte le regole anti-contagio, in modo da poter abbassare le mascherine per eseguire i brani. Il pubblico, chiaramente non era presente: d'altronde, la chiesa non riaprirà a visitatori e turisti almeno fino al 2024. Oltre ai cantanti, erano presenti anche un violoncello e un organo.

"È stato molto commovente", ha commentato proprio il violoncellista, Gautier Capucon, parlando con la stampa francese. "È la prima volta che torniamo tutti nella cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio, è stato un momento pieno di emozioni".

L'incendio alla cattedrale simbolo di Parigi

L'incendio scoppiò lo scorso 15 aprile 2019. Le cause potrebbero risiedere in una sigaretta spenta male o in un cortocircuito dovuto a un malfunzionamento del sistema elettrico. La Procura di Parigi continua quindi a scartare la pista dolosa o criminale per quanto riguarda l'origine delle fiamme che hanno quasi distrutto Notre Dame un anno fa.