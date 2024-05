Chi sono le vittime del crollo di Palma di Maiorca: tra loro un 44enne che nel 2017 salvò la vita a un uomo

video suggerito

Nella serata di giovedì 23 maggio la terrazza del bar-ristorante 'Medusa Beach Club' di Palma di Maiorca è crollata uccidendo quattro persone. Il bilancio al momento conta anche 16 feriti, sette in condizioni 'molto gravi'. Tra le vittime, c'è Abdoulaye Diop, 44enne di origini senegalesi: nel dicembre 2017, insieme a un amico, salvò la vita a un uomo che stava annegando.

Nella serata di ieri, giovedì 23 maggio, la terrazza del bar-ristorante ‘Medusa Beach Club' di Palma di Maiorca è crollata uccidendo quattro persone. Il bilancio al momento conta anche 16 feriti, come riporta l'emittente spagnola Antena 3.

Le autorità, che hanno dichiarato tre giorni di lutto, non hanno fornito indicazioni immediate sulle cause, ma hanno affermato che la colpa è probabilmente da ricondurre al peso eccessivo sulla struttura crollata nella zona di Playa de Palma, a sud del capoluogo delle Baleari.

Chi sono le quattro vittime del crollo della terrazza

La maggior parte delle persone ferite e uccise sono clienti stranieri che stavano cenando e bevendo. Tra le vittime c'è anche Abdoulaye Diop, 44enne di origini senegalesi.

Nel dicembre 2017, insieme a un amico, Oumar M'bengue, salvò la vita a un uomo che era entrato in acqua e aveva difficoltà a tornare a riva. Entrambi lavoravano come buttafuori in un nightclub. Le altre tre vittime sono due donne tedesche e una spagnola.

Sedici feriti, sette molto gravi: le operazioni di soccorso

Secondo quanto riferiscono le testate spagnole, delle 16 persone rimaste ferite nel crollo, sette sarebbero in condizioni ‘molto gravi', nove ‘gravi'. Sono state portate in diversi ospedali di Palma di Maiorca.

La presidente del Governo delle Baleari, Marga Prohens , il sindaco di Palma, Jaime Martínez, e il capo superiore della polizia, José Luis Santafé, hanno supervisionato personalmente l'intervento delle forze di emergenza. I tecnici comunali hanno effettuato una prima valutazione d'urgenza sullo stato dell'edificio.

Il presidente spagnolo, Pedro Sánchez , ha parlato con la presidente Prohens e il sindaco Martínez per offrire loro la collaborazione necessaria per affrontare la tragedia. Il governo centrale è pronto a inviare "tutte le risorse necessarie" per aiutare le autorità regionali a far fronte alla situazione, ha aggiunto.

I vigili del fuoco sono stati schierati in gran numero, le ambulanze hanno portato le vittime in ospedale e la strada è stata chiusa dalla polizia per consentire alle squadre di soccorso di lavorare.

Un pompiere, che ha descritto la scena come "un incubo", ha raccontato al quotidiano Ultima Hora che quando è arrivato la gente piangeva e urlava intorno alle macerie. I soccorritori hanno chiesto silenzio per poter sentire le richieste di aiuto di quanti erano rimasti intrappolati sotto le macerie.