video suggerito

Crolla il solaio di un ristorante: almeno 4 morti e 27 feriti a Palma di Maiorca Un ristorante situato al piano terra di via Cartago a Palma di Maiorca è sprofondato nel seminterrato, e diverse persone sono rimaste intrappolate. Quattro le vittime accertate, almeno 27 i feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Quattro persone sono morte e almeno 27 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio a due piani nella zona balneare di Palma, sull'isola spagnola di Maiorca. L'incidente, le cui cause non sono state ancora accertate, è avvenuto intorno all'ora di cena: un ristorante, il Medusa Beach Club situato al piano terra di via Cartago, è sprofondato nel seminterrato, e diverse persone sono rimaste intrappolate.

Sul posto si sono immediatamente recati i servizi d'emergenza iberici, che hanno trovato uno scenario drammatico con decine di feriti e almeno quattro morti accertati. Come spiega El Pais fonti della Polizia Locale di Palma che collaborano in questo momento ai soccorsi hanno assicurato che il numero delle vittime aumenterà.

I feriti sono "di varia gravità" e secondo fonti delle forze di sicurezza il crollo è avvenuto in un locale occupato in quel momento da clienti e operai, e nei dintorni vi erano anche numerosi turisti. Per assistere le vittime sono stati attivati ​​gli psicologi della Facoltà Ufficiale di Psicologia delle Isole Baleari, mentre la Procura di palma ha aperto un'inchiesta.

Leggi anche Attacco in un ospedale della contea di Zhenxiong in Cina: almeno 2 morti e 21 feriti

Tutte le ambulanze disponibili a Palma sono state spostate in via Cartago, dove l'attività dei soccorritori è frenetica. Alcuni vicini hanno spiegato di aver sentito un forte rumore e poi delle urla di persone intrappolate.