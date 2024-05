video suggerito

Crollo ristorante a Palma di Maiorca, si continua a scavare: “Terrazza troppo affollata causa del cedimento” Sono almeno 16 le persone rimaste ferite nel crollo di un ristorante di Palma de Maiorca e 7 le persone ricoverate in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, il crollo sarebbe stato causato dall’affollamento sulla terrazza della struttura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro persone sono morte dopo il crollo avvenuto nella serata di giovedì sulla terrazza di un edificio di Palma di Maiorca. Altre 16 persone sono rimaste ferite: stando a quanto reso noto, la maggior parte delle vittime ha un'età di circa 20 anni e almeno 7 feriti sono in gravi condizioni di salute. Tutti i feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali della zona.

La ricostruzione della dinamica è ancora in corso: stando alle prime informazioni, il crollo si sarebbe verificato a causa del "sovraccarico" provocato dall'affollamento sulla terrazza che si è abbattuta sul solaio sottostante da un'altezza di 4 metri. Anche questo piano, secondo i vigili del fuoco, avrebbe ceduto, sprofondando così nel piano interrato dove era localizzata la zona ristorante del locale.

Nel piano interrato sono state trovate dai soccorritori molte vittime. La gran parte delle persone rimaste coinvolte nel crollo sarebbe composta da turisti, anche se l'identificazione è ancora in corso. Non si conosce il numero delle persone che in quel momento si trovava nella struttura. Secondo il capo dei vigili del fuoco, i soccorsi stanno andando avanti velocemente, ma sono complicati dall'impossibilità di conoscere il numero preciso di persone che si trovavano nel ristorante poco prima della tragedia. Ad aiutare nelle operazioni, i droni della polizia.

Leggi anche Crolla il solaio di un ristorante: almeno 4 morti e 27 feriti a Palma di Maiorca

Le forze dell'ordine hanno chiesto ai turisti di mantenere il massimo silenzio durante le operazioni di soccorso per permettere ai vigili del fuoco di individuare le voci di possibili sopravvissuti e le strutture ricettive nelle vicinanze sono state evacuate. L'area è stata transennata. Il sindaco di Palma, Jaime Martínez, si è recato sul posto per coordinare la macchina degli aiuti.

Il presidente Pedro Sánchez ha voluto esprimere con un post su X la propria vicinanza ai familiari delle vittime e all'intero centro di Palma di Maiorca, offrendo la propria disponibilità a collaborare con tutti i mezzi necessari.