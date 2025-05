video suggerito

Chi è l'uomo che ha falciato con l'auto i tifosi a Liverpool: ex marine 53enne, ha seguito un'ambulanza Il 53enne Paul Doyle, padre di tre figli adolescenti, è stato incriminato per essere piombato con l'auto sui tifosi del Liverpool in festa. Deve rispondere di svariati capi di imputazione per guida pericolosa e lesioni personali gravi con dolo.

A cura di Antonio Palma

Si chiama Paul Doyle, ha 53 anni ed è padre di tre figli adolescenti l'uomo arrestato e incriminato per essere piombato con l'auto sui tifosi del Liverpool in festa per della squadra nella Premier League in Inghilterra lunedì scorso. L'ex ufficiale dei Royal Marine e professionista con una brillante carriera nel mondo dell'IT e nella sicurezza informatica, ora deve rispondere di svariati capi di imputazione per guida pericolosa, lesioni personali gravi con dolo.

Chi è Paul Doyle incriminato per i fatti di Liverpool

Con la sua auto l'uomo è piombato sulla gente che affollava le strade poco dopo le 18 di lunedì in Water Street travolgendo tutti e fermandosi solo dopo aver investito e ferito decine di persone. In totale 79 persone sono rimaste ferite nell'impatto, tra cui quattro bambini. Due persone, tra cui un bambino, sono rimaste gravemente ferite, mentre 50 persone hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, sette delle quali sono ancora ricoverate. La vittima più giovane ha solo nove anni, mentre la più anziana 78.

Annunciando l'incriminazione per Paul Doyle, la polizia ha spiegato di ritiene che l'auto abbia tallonato un'ambulanza che correva verso la vittima di un infarto e così si sia intrufolato nel percorso pedonale prima di scatenare l'orrore al termine dei festeggiamenti dei campioni della Premier League, trasformando la gioia in tragedia. L'uomo è stato accusato di sette reati gravi ma l'indagine prosegue ed è ancora "in una fase iniziale".

Le indagini proseguono: numerosi filmati e testimoni

"Capisco perfettamente quanto questo incidente ci abbia lasciato tutti scioccati e rattristati, e so che molti continueranno ad avere preoccupazioni e domande. I nostri investigatori stanno lavorando instancabilmente, con diligenza e professionalità, per cercare la risposta a tutte queste domande. Non appena possibile, forniremo ulteriori informazioni" ha spiegato il portavoce della polizia.

"I procuratori e la polizia stanno continuando a lavorare a ritmo serrato per esaminare un'enorme quantità di prove", ha affermato il procuratore capo, aggiungendo: "Ciò include numerosi filmati e dichiarazioni di testimoni. È importante garantire che ogni vittima riceva la giustizia che merita. Le accuse saranno valutate man mano che le indagini procedono".

Un video diffuso sui social media mostra l'auto che colpisce e scaglia alcuni tifosi e sbanda poi verso una folla di persone stipate sul ciglio della strada travolgendo anche loro. La polizia del Merseyside ha affermato che si ritiene che l'automobilista abbia agito da solo e che non vi sono sospetti di terrorismo.

Vicini e amici sconvolti

Si dicono scioccati e "increduli" invece i vicini dell'uomo, arrestato sul posto subito dopo i fatti. "È completamente inspiegabile. Sono una bella famiglia, i ragazzi sono ben educati. Lui è un ragazzo fantastico. È venuto ad aiutarci una volta quando è scattato l'allarme. So che ha fatto lo stesso anche per altri vicini" ha raccontato un vicino di casa, rivelando: "La famiglia è adorabile. È tutto così triste: per sua moglie, i suoi figli e per tutte quelle persone che sono rimaste ferite".