Auto piomba sulla folla durante festa per lo scudetto del Liverpool: panico in centro, diversi feriti Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra locale. Ci sarebbero diversi feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Un’auto ha travolto la folla durante la parata per celebrare la vittoria del Liverpool in Premier League, scatenando il panico tra i presenti. Ci sarebbero diversi feriti.

L’incidente è avvenuto in Water Street, nel centro di Liverpool. La polizia del Merseyside ha confermato di essere intervenuta sul posto dopo che il veicolo ha investito diversi pedoni.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente isolato l’area, istituendo un cordone di sicurezza tra Dale Street e Water Street. Alcuni testimoni hanno riferito a GB News che anche la stazione di Liverpool Lime Street è stata chiusa in via precauzionale. "Sono arrivati decine di agenti e ambulanze in corsa, è stato un caos", ha raccontato un passante.

In una nota ufficiale, la polizia ha dichiarato:

Stiamo gestendo le segnalazioni di un grave incidente stradale avvenuto nel centro di Liverpool. Siamo stati contattati poco dopo le 18:00 di oggi, lunedì 26 maggio, dopo che un’auto ha investito numerosi pedoni in Water Street."

Molti tifosi hanno affermato che l'auto si è scagliata contro la folla, mentre altri sostengono che l'autista è stato tirato fuori e aggredito prima di essere fermato dalla polizia. Il conducente si è fermato sul posto ed è stato immediatamente fermato dagli agenti. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e sono tuttora al lavoro sulla scena.

Le autorità hanno assicurato che seguiranno aggiornamenti ufficiali man mano che emergeranno nuovi dettagli.

Secondo GB News, anche il Primo Ministro è stato informato sull’accaduto e sta ricevendo aggiornamenti costanti sulla situazione.