Chi è il killer dell’attentato in chiesa in Michigan, ex sergente dei marines ha sparato sui fedeli: 4 morti

L’attentatore della chiesa di Grand Blanc identificato come Thomas Jacob Sanford, 40enne ex sergente e veterano dei marines in Iraq che ha sparato all’impazzata sui fedeli riuniti per la funzione religiosa causando almeno 4 morti e 8 feriti prima di essere ucciso dalla polizia.

Sono almeno 4 i morti e 8 i feriti nell’attentato alla chiesa mormone di Grand Blanc, in Michigan. Il bilancio dell’attacco si è aggravato dopo la scoperta di altri due cadaveri tra le macerie del luogo di culto dato alle fiamme. L’attentatore identificato come Thomas Jacob Sanford, 40enne ex sergente e veterano dei marines che si è presentato con un pickup e ha sfondato il muro prima di sparare all’impazzata sui fedeli riuniti per la funzione religiosa. Infine l’uomo ha dato fuoco a tutto prima di essere ucciso a sua volta dalla polizia nel parcheggio della chiesa.

L'attentato alla chiesa di Grand Blanc

Il sanguinoso attacco poco prima delle 10.30 di domenica 28 settembre presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc Township. Thomas Jacob Sanford si è presentato col suo pickup Chevy Silverado con sopra bandire statunitensi e ha sfondato con il veicolo la porta d'ingresso della chiesa. Poi è sceso ha iniziato a sparare all’impazzata sui fedeli con un fucile d’assalto automatico, facendo una strage.

Nella chiesa piena di fedeli per la funzione domenicale, tra cui diversi bambini e minori, è scoppiato il panico con persone in fuga e altre a terra colpite e ferite. Nel trambusto generale l’attentatore ha appiccato l’incendio che ha completamente distrutto la struttura. Il 40enne è stato poi affrontato dalla polizia intervenite sul posto e ucciso nel parcheggio a colpi di arma da fuoco.

Secondo la polizia, nella sparatoria una persona è morta sul posto e un’altra mentre veniva trasportata in ospedale mentre altre due vittime sono state rinvenute carbonizzate tra le macerie della chiesa incendiata. Secondo le forze dell'ordine, l'incendio appiccato con la benzina ha causato il crollo parziale della struttura che è stata distrutta. Le autorità continuano a cercare tra le macerie e non è escluso che posano essere trovate altre vittime una volta messa in sicurezza la zona.

Chi è Thomas Jacob Sanford

L’attentatore è stato identificato come il 40enne Thomas Jacob Sanford, originario della vicina Burton, sempre in Michigan, veterano dei marines statunitensi con all’attivo una missione in Iraq. Secondo la pagina Facebook di sua madre, ha prestato servizio dal 2004 al 2008. Un portavoce del Corpo dei Marines ha dichiarato alla CNN che Sanford ha prestato servizio nell’esercito fino al grado di sergente e ha ricevuto numerose medaglie per il suo servizio, durato dal 2004 al 2008. È stato impiegato durante l'operazione Iraqi Freedom per diversi mesi ma in precedenza era stato inviato anche in Giappone. Secondo i registri dei Marines, Sanford si arruolò nel Corpo dei Marines nel 2004 e ricoprì i titoli di meccanico automobilistico e operatore di recupero veicoli prima di lasciare l'incarico nel 2008.

Secondo gli account sui social media dei parenti, era sposato e aveva almeno un figlio piccolo nato con una rara malattia genetica. La famiglia infatti aveva lanciato una campagna di raccolta fondi per le cure del bibo nel 2015. Una situazione che aveva impattato molto sulla famiglia. Come riporta un articolo di giornale locale dell’epoca, infatti, Sanfor aveva chiesto un congedo dal suo lavoro di camionista per stare con il figlio.

Al momento non è chiaro il movente dietro l’attentato ma nessun dubbio sul fatto che volesse fare una strage visto che nel veicolo dell’uomo sono stati trovati diversi ordigni esplosivi improvvisati. La polizia ha perquisito la sua casa a Burton assicurando che controlleranno anche i tabulati del suo cellulare. L'FBI ha descritto l'attacco come una "violenza mirata" e ha preso in carico le indagini.