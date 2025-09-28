Attentato in chiesa in Michigan: sfonda il muro con un pickup, spara e appicca un incendio, bimbi tra i feriti

Una persona, subito neutralizzata, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. L’intera struttura è in fiamme. Trump: “Ennesimo attacco ai cristiani negli Usa”.

Diverse persone, tra cui anche alcuni bambini, sono rimaste coinvolte in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi, ora italiana, presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. La Cnn, citando la polizia, riferisce che l'attentatore è stato subito neutralizzato. Non è ancora chiaro il bilancio dell’attentato nella "Church of Jesus Christ of Latter-day Saints": si contano dei feriti, ma secondo l'emittente Bno News ci sarebbe almeno anche una vittima. Inoltre alcune persone che si trovavano nella chiesa non sarebbero ancora state rintracciate: non è escluso che qualcuno possa essere rimasto intrappolato nell’edificio in parte crollato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una persona è entrata in chiesa sparando e ha appiccato un incendio. L’intera chiesa, come confermato poi dallo sceriffo della contea di Genesee, è in fiamme.

Il responsabile dell'attentato avrebbe sfondato il muro dell'edificio con il suo pickup prima di aprire il fuoco e appiccare un incendio. Ci sono dei video in rete in cui si vede un fuoristrada grigio con due enormi bandiere americane sul cassone vicino alla parete della chiesa. I video girati da alcune persone sul posto e diffusi in rete mostrano dense colonne di fumo provenienti dall'edificio.

Le autorità locali hanno chiesto ai residenti della zona di stare alla larga dalla chiesa.

Il ministro della Giustizia americano, Pam Bondi, ha disposto l'invio dell'Fbi a Grand Blanc, parlando di "una terribile sparatoria". "Una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante", ha scritto su X, "vi prego di unirvi a me nella preghiera per le vittime di questa terribile tragedia”. La governatrice del Michigan Gretchen Whitmer ha scritto su X di avere il “cuore spezzato” per la comunità di Grand Blanc.

Su quanto accaduto in Michigan è intervenuto anche il presidente Trump: "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L'Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l'indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali", ha detto il tycoon sostenendo che possa trattarsi "dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti". "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha aggiunto.