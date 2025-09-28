Esteri
video suggerito
video suggerito

Attentato in chiesa in Michigan: sfonda il muro con un pickup, spara e appicca un incendio, bimbi tra i feriti

Una persona, subito neutralizzata, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. L’intera struttura è in fiamme. Trump: “Ennesimo attacco ai cristiani negli Usa”.
Impara a trasformare voci e suoni in storie emozionanti con Valerio Nicolosi. 5 ottobre. Roma. Iscriviti al workshop!
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Diverse persone, tra cui anche alcuni bambini, sono rimaste coinvolte in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi, ora italiana, presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. La Cnn, citando la polizia, riferisce che l'attentatore è stato subito neutralizzato. Non è ancora chiaro il bilancio dell’attentato nella "Church of Jesus Christ of Latter-day Saints": si contano dei feriti, ma secondo l'emittente Bno News ci sarebbe almeno anche una vittima. Inoltre alcune persone che si trovavano nella chiesa non sarebbero ancora state rintracciate: non è escluso che qualcuno possa essere rimasto intrappolato nell’edificio in parte crollato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una persona è entrata in chiesa sparando e ha appiccato un incendio. L’intera chiesa, come confermato poi dallo sceriffo della contea di Genesee, è in fiamme.

Il responsabile dell'attentato avrebbe sfondato il muro dell'edificio con il suo pickup prima di aprire il fuoco e appiccare un incendio. Ci sono dei video in rete in cui si vede un fuoristrada grigio con due enormi bandiere americane sul cassone vicino alla parete della chiesa. I video girati da alcune persone sul posto e diffusi in rete mostrano dense colonne di fumo provenienti dall'edificio.

Leggi anche
Palermo, cornicione si stacca da una chiesa in pieno centro: ferita turista 62enne

Le autorità locali hanno chiesto ai residenti della zona di stare alla larga dalla chiesa.

Il ministro della Giustizia americano, Pam Bondi, ha disposto l'invio dell'Fbi a Grand Blanc, parlando di "una terribile sparatoria". "Una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante", ha scritto su X, "vi prego di unirvi a me nella preghiera per le vittime di questa terribile tragedia”. La governatrice del Michigan Gretchen Whitmer ha scritto su X di avere il “cuore spezzato” per la comunità di Grand Blanc.

Su quanto accaduto in Michigan è intervenuto anche il presidente Trump: "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L'Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l'indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali", ha detto il tycoon sostenendo che possa trattarsi "dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti". "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha aggiunto.

Esteri
Usa
0 CONDIVISIONI
Immagine
volley
mondiali
Dominio Italia, Bulgaria schiacciata con un netto 3-1: Azzurri campioni del mondo!
La selezione di De Giorgi vince il secondo titolo di fila con una prova di maturità: è il quinto titolo iridato
L'allenatore svela la telefonata di Lavia prima della finale Mondiale: "Io potevo anche stare zitto"
Giannelli dedica la vittoria iridata a Daniele Lavia: poi lo fa piangere in diretta con un gesto bellissimo
Anzani e quel pianto liberatorio in diretta tv: è campione del mondo dopo la malattia al cuore
Quanto guadagna la Nazionale dopo il trionfo ai Mondiali di pallavolo: quali sono le cifre e i premi individuali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views