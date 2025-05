video suggerito

Centinaia di pazienti bambini abusati mentre erano sedati: condannato a 20 anni il chirurgo pedofilo francese L'ormai ex chirurgo Joel Le Scouarnec condannato a 20 anni di carcere in Francia dopo aver ammesso di aver abusato sessualmente di tutte le 299 vittime individuate dagli inquirenti, la maggior parte bambini. Molti di loro erano sotto anestesia o si stavano risvegliando dopo un'operazione.

A cura di Antonio Palma

Venti anni di carcere per stupro e violenza sessuale commessi su 299 pazienti, è questa la sentenza di condanna per il chirurgo pedofilo francese Joel Le Scouarnec, accusato di centinaia di abusi sessuali su pazienti, per lo più bambini, mentre erano malati o sedati per le cure. Il 74enne, già in carcere dopo essere stato condannato nel dicembre 2020 a 15 anni per aver violentato e aggredito sessualmente quattro minori, tra cui due sue nipoti, era finito sotto processo in Bretagna dalla fine di febbraio.

Joel Le Scouarne ha ammesso abusi su 299 pazienti

Durante il processo a suo carico, nel marzo scorso, l'ormai ex chirurgo ha ammesso di aver abusato sessualmente di tutte le 299 vittime individuate dagli inquirenti, molte delle quali mentre erano sotto anestesia o si stavano risvegliando dopo un'operazione. All'inizio di questo mese ha anche dichiarato di essere "responsabile" della morte di due vittime, i cui parenti affermano si siano suicidate in seguito al trauma di essere state aggredite sessualmente da Le Scouarnec quando erano bambine.

L'accusa aveva chiesto per lui una pena detentiva di 20 anni interamente da scontare in carcere. Considerando sia la sua età sia la confessione durante il processo, la corte alla fine non ha confermato la detenzione preventiva e l'ex chirurgo potrà chiedere la scarcerazione dopo aver scontato due terzi della pena.

Gli abusi sui pazienti commessi per decenni

Secondo quanto lui stesso ha ammesso, ha compiuto 111 stupri e 188 aggressioni sessuali nei confronti di 299 vittime, tra cui 256 avevano meno di 15 anni al momento dei fatti. Tra le vittime del chirurgico la più giovane aveva solo un anno, la più anziana 70. Tra questi 158 sono maschi e 141 femmine. Gli episodi sono andati avanti per decenni tra il 1989 e il 2014 principalmente in Bretagna dove il dottore esercitava in ospedale.

La maggior parte di loro non sapeva o non ricordava perché erano sotto anestesia o comunque storditi dopo interventi chirurgici negli ospedali della Francia settentrionale. Per moltissimi di loro la scoperta agghiacciante solo quando la polizia li ha informati.

Il chirurgo scriveva tutto nei diari

La scoperta degli abusi infatti è avvenuta quando gli agenti hanno letto i diari del medico scoprendo che per 25 anni aveva annotato meticolosamente sui suoi diari tutti gli abusi con nome e cognome delle vittime. Annotazione scoperte dopo le perquisizioni scattate per un altro caso di abusi su quattro bambini per cui è stato arrestato nel 2017 e dichiarato colpevole nel 2020.

Durante il suo ultimo discorso pronunciato lunedì davanti al tribunale, Joel Le Scouarnec non ha chiesto "alcuna clemenza", affermando di aver "preso coscienza dell'immenso dolore che questi crimini hanno causato alle vittime e ai loro cari". Oltre alla condanna a 20 anni di carcere, il tribunale gli ha imposto 15 anni di sorveglianza sociale e giudiziaria al momento del suo rilascio dalla prigione. Gli sarà inoltre vietato avere contatti con le vittime e dovrà sottoporsi a cure. Inoltre non potrà più esercitare la professione di medico né possedere un animale.

Le indagini a carico dei Joel Le Scouarnec però non si fermano. Sono infatti in corso altre due inchieste, una volta a trovare altre vittime potenzialmente non identificate e l'altra a chiarire se le persone vicine al chirurgo fossero a conoscenza delle sue azioni.