"Ho violentato bambini, ma ero un bravo medico", il chirurgo pedofilo si difende al processo in Francia "Sono un pervertito, ma ho fatto il medico nel miglior modo possibile". Così il 74enne, ex chirurgo, nell'ultima udienza del processo in corso in Bretagna nei suoi confronti. È accusato di aver violentato 299 bambini (molti anestetizzati) nei suoi oltre 25 anni di carriera.

A cura di Biagio Chiariello

Joël Le Scouarnec

Prosegue il processo a carico di Joël Le Scouarnec, l'ex chirurgo accusato di aver abusato sessualmente di almeno 299 bambini durante i suoi oltre 25 anni di carriera medica in Francia. Il 74enne, che ha già ammesso diverse delle accuse nel corso del procedimento a Vannes, in Bretagna, ha dichiarato di aver "approfittato" del suo ruolo professionale, pur convinto di aver svolto la sua attività medica nel miglior modo possibile.

Tuttavia, ha aggiunto, "questo non può in alcun modo giustificare i crimini che ho commesso. So che può sembrare difficile da capire, ma voglio sottolineare che la mia perversione è separata dalla mia attività professionale e non ha avuto alcun impatto su quest'ultima", ha detto nell'ultima udienza.

Il processo, iniziato il 24 febbraio scorso, vede Le Scouarnec rispondere di stupro aggravato e aggressione sessuale aggravata. I crimini contestati risalirebbero al periodo in cui lavorava come chirurgo, tra il 1986 e il 2014, in un ospedale, durante visite mediche e interventi chirurgici.

La maggior parte delle sue vittime aveva meno di 15 anni, con un'età media di 11 anni, e molti erano stati sottoposti ad anestesia. Le Scouarnec ha continuato a esercitare fino al suo pensionamento nel 2017, anno in cui è stata sporta un'accusa di violenza sessuale nei suoi confronti. In seguito, la polizia ha scoperto diari contenenti dettagliati resoconti degli abusi sui suoi pazienti, custoditi in taccuini e su computer.

Joël Le Scouarnec

L'imputato ha dichiarato che i suoi colleghi medici lo consideravano un chirurgo "nella media, né particolarmente brillante né mediocre".

Rispondendo a una domanda su chi lo ritenesse un buon chirurgo, ha ammesso: "Li ho traditi tutti. Ho mentito per nascondere le mie azioni e mi scuso con loro per quanto ho fatto. Pensavano che fossi qualcuno, ma in realtà sono la persona che avete davanti, quella che ha commesso questi crimini". Ha anche dichiarato di essere pronto ad ammettere ulteriori accuse che aveva cercato di nascondere o negare: "Sono pronto. Ho finito di mentire".

Già condannato nel 2020 a Saintes, nel centro-ovest della Francia, a 15 anni di prigione per abusi su quattro bambini, tra cui due sue nipoti, l'ex medico è ora sotto processo per crimini che sarebbero stati commessi in diversi ospedali dell'ovest del Paese, in particolare in Bretagna.